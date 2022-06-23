Лига чемпионов объявила состав участников сезона-2022/23

чемпионов ФИБА представила 28 из 32 участников регулярного чемпионата сезона-2022/2023. Еще четыре участника определятся в отборочных турнирах, в которых примут участие 24 команды.

Состав участников регулярного чемпионата Лиги чемпионов-2022/23:

(Греция), «Бахчешехир» (Турция), «Манреса» (Испания), «Бней Герцлия» (Израиль), «Дарушафака» (Турция), «Динамо Сассари» (Италия), «Нимбурк» (Чехия), «Остенде» (Бельгия), (Турция), (Израиль), «Хапоэль Холон» (Израиль), чемпион Венгрии («Керменд» или «Фалько»), «Игокеа» (Босния и Герцеговина), «Дижон» (Франция), «Легия» (Польша), (Испания), «Лимож» (Франция), «Людвигсбург» (Германия), ПАОК (Греция), «По-Ортез» (Франция), «Перистери» (Греция), «Каршияка» (Турция), «Ритас» (Литва), «Бильбао» (Испания), «Телеком» (Германия), «Мурсия» (Испания), «Реджо-Эмилия» (Италия), ВЭФ (Латвия).

Драфт НБА-2022. Онлайн