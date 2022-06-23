Лига чемпионов объявила состав участников сезона-2022/23

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Лига чемпионов ФИБА представила 28 из 32 участников регулярного чемпионата сезона-2022/2023. Еще четыре участника определятся в отборочных турнирах, в которых примут участие 24 команды.

Состав участников регулярного чемпионата Лиги чемпионов-2022/23:

АЕК (Греция), «Бахчешехир» (Турция), «Манреса» (Испания), «Бней Герцлия» (Израиль), «Дарушафака» (Турция), «Динамо Сассари» (Италия), «Нимбурк» (Чехия), «Остенде» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Хапоэль Иерусалим» (Израиль), «Хапоэль Холон» (Израиль), чемпион Венгрии («Керменд» или «Фалько»), «Игокеа» (Босния и Герцеговина), «Дижон» (Франция), «Легия» (Польша), «Тенерифе» (Испания), «Лимож» (Франция), «Людвигсбург» (Германия), ПАОК (Греция), «По-Ортез» (Франция), «Перистери» (Греция), «Каршияка» (Турция), «Ритас» (Литва), «Бильбао» (Испания), «Телеком» (Германия), «Мурсия» (Испания), «Реджо-Эмилия» (Италия), ВЭФ (Латвия).

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