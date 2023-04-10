Уилл Клайберн и Шейн Ларкин отказались ехать с «Анадолу Эфесом» на автобусе с выездного матча из Измира

« » в воскресенье потерпел поражение от «Каршияки» в матче чемпионата Турции.

В связи с задержкой и поздним окончанием игры «Эфес» опоздал на запланированный ранее рейс из Измира в Стамбул. Организация предложила команде вернуться домой на автобусе.

Как сообщает Sports Digitale, американские легионеры и отказались ехать с «Анадолу Эфесом» на автобусе.

Остальные игроки турецкого гранда и тренерский штаб отправились на автобусе без Клайберна и Ларкина.

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