Мерч «Лейкерс» – самый продаваемый во второй половине сезона-2022/23

« » продолжают лидировать в НБА по продажам фирменной атрибутики.

Согласно продажам NBAStore.com во второй половине сезона-2022/23, «Лейкерс» сохраняют первое место, которое они занимали после первой половины сезона.

На втором месте рейтинга расположен действующий чемпион « ». На третьей строчке – « ».

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА