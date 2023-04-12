Мерч «Лейкерс» – самый продаваемый во второй половине сезона-2022/23
«Лейкерс» продолжают лидировать в НБА по продажам фирменной атрибутики.
Согласно продажам NBAStore.com во второй половине сезона-2022/23, «Лейкерс» сохраняют первое место, которое они занимали после первой половины сезона.
На втором месте рейтинга расположен действующий чемпион «Голден Стэйт». На третьей строчке – «Бостон».
Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА
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