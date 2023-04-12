Крис Финч: «Таунс играл в отличном ритме, пока судьи не посадили его на скамейку»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Крис Финч судьи Баскетбол

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч высказал недовольство судейством в отношении центрового Карла-Энтони Таунса в матче плей-ин против «Лейкерс» (102:108 ОТ).

«Таунс играл в отличном ритме, пока судьи не посадили его на скамейку запасных.

Это был тяжелый матч. У нас некому было атаковать, кроме него. Он проводил очень хороший матч», – сказал тренер.

Таунс получил 5-й фол за 9:21 до конца основного времени встречи. На тот момент «Миннесота» вела в счете 89:79, чуть более минуты спустя «Лейкерс» сократили отставание до 3 очков. Таунс признался, что, вернувшись на паркет, старался играть аккуратно, чтобы не получить 6-й фол.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Consistency
Кто ж ему виноват? Все фолы стопроцентные, не придерешься, кроме, может, фола в борьбе за подбор под кольцом, когда Дэвис гиперболизировал и дорисовал красиво
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий