Крис Финч: «Таунс играл в отличном ритме, пока судьи не посадили его на скамейку»

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч высказал недовольство судейством в отношении центрового Карла-Энтони Таунса в матче плей-ин против «Лейкерс» (102:108 ОТ).

«Таунс играл в отличном ритме, пока судьи не посадили его на скамейку запасных.

Это был тяжелый матч. У нас некому было атаковать, кроме него. Он проводил очень хороший матч», – сказал тренер.

Таунс получил 5-й фол за 9:21 до конца основного времени встречи. На тот момент «Миннесота» вела в счете 89:79, чуть более минуты спустя «Лейкерс» сократили отставание до 3 очков. Таунс признался, что, вернувшись на паркет, старался играть аккуратно, чтобы не получить 6-й фол.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама