Карл-Энтони Таунс: «Трудно играть с пятью фолами, если получил два фола из-за симуляции соперника»

Центровой «Миннесоты» недоволен судейством в матче плей-ин против «Лейкерс» (102:108 ОТ).

«Трудно играть с пятью фолами, если получил два фола из-за симуляции соперника. Не хочется подвести команду. Сделаешь агрессивное движение, соперник подставится, судья свистнет, и ты вылетишь из игры.

Фолы очень сильно мешают, потому что, как я уже сказал, не хочется навредить своей команде. Хочется находиться на площадке и влиять на игру. Необязательно даже толкать соперника, чтобы он подставился и ты получил фол. Это меняет динамику игры», – сказал Таунс.

Таунс получил 5-й фол за 9:21 до конца основного времени встречи.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама