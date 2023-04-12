Карл-Энтони Таунс: «Трудно играть с пятью фолами, если получил два фола из-за симуляции соперника»

Теги Лейкерс Миннесота НБА судьи Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс недоволен судейством в матче плей-ин против «Лейкерс» (102:108 ОТ).

«Трудно играть с пятью фолами, если получил два фола из-за симуляции соперника. Не хочется подвести команду. Сделаешь агрессивное движение, соперник подставится, судья свистнет, и ты вылетишь из игры.

Фолы очень сильно мешают, потому что, как я уже сказал, не хочется навредить своей команде. Хочется находиться на площадке и влиять на игру. Необязательно даже толкать соперника, чтобы он подставился и ты получил фол. Это меняет динамику игры», – сказал Таунс.

Таунс получил 5-й фол за 9:21 до конца основного времени встречи.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама

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5 комментариев

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Givi Shotadze
Таунс необъективен. Пятый фол был по делу, Девиса он потянул за руку, а тот не сопротивлялся.
Три четверти судьи дали крепко рубиться и свистки молчали. Девис терпел без истерики.
Впереди у Таунса решающая игра за по, учти ошибки и сделай лучше.....
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armageddon123456
Трудно не получать фолы, если не умеешь в защиту
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scorp19
И не говори. Когда же уже вернут игру 80х, чтоб в краске "убивали" и нет фола
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Максималка Вандербилта
Лучше пусть думает о решающем матче с НОП/ОКС . Хотя сомневаюсь, что Миннесота пройдет в ПЛОВ, даже с Гобером в составе.
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Дмитрий Касьянов
Ну перестать совсем угрожать кольцу - тоже такой себе вариант
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