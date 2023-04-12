Карл-Энтони Таунс: «Трудно играть с пятью фолами, если получил два фола из-за симуляции соперника»
Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс недоволен судейством в матче плей-ин против «Лейкерс» (102:108 ОТ).
«Трудно играть с пятью фолами, если получил два фола из-за симуляции соперника. Не хочется подвести команду. Сделаешь агрессивное движение, соперник подставится, судья свистнет, и ты вылетишь из игры.
Фолы очень сильно мешают, потому что, как я уже сказал, не хочется навредить своей команде. Хочется находиться на площадке и влиять на игру. Необязательно даже толкать соперника, чтобы он подставился и ты получил фол. Это меняет динамику игры», – сказал Таунс.
Таунс получил 5-й фол за 9:21 до конца основного времени встречи.
Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама
Три четверти судьи дали крепко рубиться и свистки молчали. Девис терпел без истерики.
Впереди у Таунса решающая игра за по, учти ошибки и сделай лучше.....