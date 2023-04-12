Карл-Энтони Таунс дал пять сам себе во время штрафных

Теги Лейкерс Миннесота НБА видео Карл-Энтони Таунс Торин Принс Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Карл-Энтони Таунс попал в неловкую ситуацию во время исполнения штрафных бросков в матче плей-ин против «Лейкерс» (102:108 ОТ).

Таунс подошел к Торину Принсу, чтобы дать пять, но партнер по команде отвернулся в сторону скамейки и не обратил внимание на Таунса. Центровой похлопал в ладоши, чем развеселил комментатора.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама

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2 комментария

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Gobot
какой матч, такое и похлопывание:)
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Максималка Вандербилта
никто не хочет дружить
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