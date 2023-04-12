Карл-Энтони Таунс дал пять сам себе во время штрафных

Центровой «Миннесоты» попал в неловкую ситуацию во время исполнения штрафных бросков в матче плей-ин против «Лейкерс» (102:108 ОТ).

Таунс подошел к , чтобы дать пять, но партнер по команде отвернулся в сторону скамейки и не обратил внимание на Таунса. Центровой похлопал в ладоши, чем развеселил комментатора.

Плей-ин НБА – зрелище не для слабонервных. «Миннесота» размазала «Лейкерс», а в концовке рассыпалась сама