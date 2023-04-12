Сергей Карасев: «Чаще всего меня бьет «Нижний Новгород». Они всех бьют»

Теги Зенит видео БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Сергей Карасев МБА Баскетбол

Форвард «Зенита» Сергей Карасев в очередном выпуске тележурнала «Вид сверху» рассказал, от кого ему доставалось чаще всего.

Во втором матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ против МБА Карасеву зашивали веко после столкновения с Евгением Валиевым.

«Был готов, что в серии с МБА получу много ударов. Это плей-офф, здесь не бывает по-другому.

Какая команда била меня чаще? «Нижний Новгород». Но это не только меня, они всех бьют», – сказал Карасев.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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1 комментарий

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Aleksey Novikov
это их Кержаков в своё время научил
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