Хавьер Паскуаль перенес операцию по поводу острого аппендицита

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль восстанавливается после операции по поводу острого аппендицита, сообщается на официальном сайте клуба.

Испанский специалист в минувшую пятницу был госпитализирован в одну из московских клиник, и в субботу был вынужден пропустить четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф Лиги против МБА (99:80, 3-1). Командой руководил ассистент главного тренера Иньиго Зорсано.

«Привет всем болельщикам. Операция прошла хорошо, и очень скоро я вернусь к тренировкам с командой. Спасибо за вашу поддержку», — сказал Паскуаль.

В воскресенье, 16 апреля, «Зенит» сыграет на выезде против казанского УНИКСа в рамках первого матча серии 1/2 финала.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!

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1 комментарий

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Дмитрий9779
Здоровья тренер!
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