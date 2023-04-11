Хавьер Паскуаль перенес операцию по поводу острого аппендицита

Главный тренер « » восстанавливается после операции по поводу острого аппендицита, сообщается на официальном сайте клуба.

Испанский специалист в минувшую пятницу был госпитализирован в одну из московских клиник, и в субботу был вынужден пропустить четвертый матч серии 1/4 финала плей-офф против МБА (99:80, 3-1). Командой руководил ассистент главного тренера Иньиго Зорсано.

«Привет всем болельщикам. Операция прошла хорошо, и очень скоро я вернусь к тренировкам с командой. Спасибо за вашу поддержку», — сказал Паскуаль.

В воскресенье, 16 апреля, «Зенит» сыграет на выезде против казанского УНИКСа в рамках первого матча серии 1/2 финала.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!