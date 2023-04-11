Представлен промо-ролик «Финала четырех» Единой молодежной Лиги ВТБ

Теги Химки Локомотив-Кубань Зенит видео Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Единая лига ВТБ представила промо-ролик «Финала четырех»-2023 молодежной Лиги.

Решающая стадия сезона Единой молодежной Лиги ВТБ пройдет 13-14 апреля в Краснодаре.

В полуфиналах сыграют МБА-2 – «Зенит-М», а также «Локомотив-Кубань-2-СШОР» – «Химки-2».

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