Евгений Воронов: «МБА ждет хорошее будущее»

Защитник МБА Евгений Воронов после поражения от «Зенита» в 4-м матче серии 1/4 финала плей-офф Лиги ВТБ (80:99, 1-3) отметил, что московскую команду ждет большое будущее.

«Думаю, что наш дебют в лиге ВТБ удался. Достигли отличного результата в год десятилетия МБА, бились в плей-офф с чемпионом. На нас приходило очень много болельщиков, поэтому очень хочу поблагодарить каждого из них за ту поддержку, которую мы чувствовали.

Нас ждет хорошее будущее.

Состав «Зенита» глубже, мастерство соперника сыграло, но даже эта серия идет нам в актив. Мы боролись, старались и отдали все силы. Для многих ребят в команде это первый плей-офф в карьере, и только через такие матчи можно расти», – сказал Воронов.

Коновалов, Савченко, Голдырев? Вы даже не знаете этих парней, а они только что помогли МБА обыграть «Зенит» в плей-офф!