Илона Корстин: «По-настоящему удивила МБА, которая выиграла первый матч у «Зенита»

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Илона Корстин Единая лига ВТБ Баскетбол

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги четвертьфинальных серий, отметив ключевые сюжеты.

«По итогам серий 1/4 финала плей-офф уверенно прошли дальше ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локо».

Для многих стало сюрпризом, что краснодарцы закончил серию с «Нижним» в трех матчах, но здесь сказалась ограниченная ротация игроков у Зорана Лукича – сразу несколько ключевых исполнителей выбыли из-за травм.

По-настоящему удивила МБА, которая выиграла первый матч у «Зенита», но после этой неудачи действующий чемпион провел серию с максимальной концентрацией, не позволив усомниться в собственном превосходстве. Три следующих матча «Зенит» выиграл со средней разницей 23,6 очка.

Впереди – интригующие полуфиналы УНИКС – «Зенит» и ЦСКА – «Локо», которые, напомню, впервые в истории пройдут до 4 побед. Не удивлюсь, если в одной из серий мы увидим все 7 матчей», – заявила Корстин в интервью «Чемпионату».

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1 комментарий

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Игорь Корнеев
Ой да каждый год кто-то 1 раз кусает лидеров и все на этом заканчивается, а её удивляет еще что-то. Ну а МБА молодцы бесспорно
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