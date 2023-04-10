Илона Корстин: «По-настоящему удивила МБА, которая выиграла первый матч у «Зенита»

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги четвертьфинальных серий, отметив ключевые сюжеты.

«По итогам серий 1/4 финала плей-офф уверенно прошли дальше ЦСКА, УНИКС, « » и « ».

Для многих стало сюрпризом, что краснодарцы закончил серию с «Нижним» в трех матчах, но здесь сказалась ограниченная ротация игроков у Зорана Лукича – сразу несколько ключевых исполнителей выбыли из-за травм.

По-настоящему удивила МБА, которая выиграла первый матч у «Зенита», но после этой неудачи действующий чемпион провел серию с максимальной концентрацией, не позволив усомниться в собственном превосходстве. Три следующих матча «Зенит» выиграл со средней разницей 23,6 очка.

Впереди – интригующие полуфиналы – «Зенит» и – «Локо», которые, напомню, впервые в истории пройдут до 4 побед. Не удивлюсь, если в одной из серий мы увидим все 7 матчей», – заявила Корстин в интервью «Чемпионату».

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