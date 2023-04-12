Эксперты ESPN единогласно прогнозируют победу «Санз» над «Клипперс» в первом раунде плей-офф

Эксперты ESPN поделились своими прогнозами на первый раунд плей-офф НБА-2022/23.

Ни один из 14 экспертов не верит в победу «Клипперс» над « » в серии первого раунда.

Наиболее популярным прогнозом стала победа «Санз» в 6 матчах, за нее проголосовали 10 экспертов. Четверо считают, что «Санз» выиграют серию в 7-м матче.

«Финикс» завершил регулярный чемпионат на четвертом месте. « » были пятыми.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории