Эксперты ESPN единогласно прогнозируют победу «Санз» над «Клипперс» в первом раунде плей-офф

Теги Клипперс Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Эксперты ESPN поделились своими прогнозами на первый раунд плей-офф НБА-2022/23.

Ни один из 14 экспертов не верит в победу «Клипперс» над «Финиксом» в серии первого раунда.

Наиболее популярным прогнозом стала победа «Санз» в 6 матчах, за нее проголосовали 10 экспертов. Четверо считают, что «Санз» выиграют серию в 7-м матче.

«Финикс» завершил регулярный чемпионат на четвертом месте. «Клипперс» были пятыми.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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13 комментариев

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xamer 9
Ответ ArizonaCactus
Также как и в любой другой команде! Это все равно, что сказать, что вода мокрая, а мяч - круглый. Думай еще!
Ну просто в этой серии прям явный перекос будет в сторону соперника, если один из них вылетит.
Я просто обозначил, что не стоит бежать и ставить хату на Санз, если уж эксперты espn единогласно отдают им победу
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michaeli
Мне тоже кажется что Клипперс могут зацепить игру, максимум 2 если уж совсем повезёт.
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ArizonaCactus
Даже 6 игр много! Из команд вышедших в ПО напрямую, ЛАК самые слабые. В атаке мысли ноль, в обороне - проходной двор. Скамейка слабая и нестабильная. Последний матч очень объективно показал силу команды... Игру, такую важную для себя, затащили, только когда 3-й состав Финикса разрешил им это сделать во второй половине 4-й четверти! Suns in 4!
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michaeli
Ответ xamer 9
В обеих командах есть куча травматичных игроков. Пол, Букер, Дюрант, Кавай. Ещё непонятно когда Джордж и в каком состоянии выйдет. Так что эти прогнозы до первых матчей - вилами по воде.
Джордж выйдет прямо на рыбалку.
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ArizonaCactus
Ответ xamer 9
В обеих командах есть куча травматичных игроков. Пол, Букер, Дюрант, Кавай. Ещё непонятно когда Джордж и в каком состоянии выйдет. Так что эти прогнозы до первых матчей - вилами по воде.
Также как и в любой другой команде! Это все равно, что сказать, что вода мокрая, а мяч - круглый. Думай еще!
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ArizonaCactus
Ответ Misson
Это из-за Дюрэнта что-ли? Без него Финикс абсолютно средняя и мягкая команда, которую Клипперс с одним Каваем прошли бы в 6 играх.
ну 2 года назад, ЛАК отлетели от средней и мягкой команды без шансов вообще. И чтобы тебе там не приснилось, Санс возьмет свое в 4 играх. И это я очень объективен, потому что вообще непонятно, за счет чего ЛАК зацепят хотя бы одну игру.
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Xell
Рискну ставлю на 4—1Финикс)
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трович
Ради любопытства: это те же самые эксперты, которые единогласно предрекали победу Майами над Атлантой, или какие-то более другие?
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Xell
Потому что все знают что Клипперс это чоккерс))
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Андрей Габдрахманов
У Санс просто лучше состав.. топ старт которые будут играть много
.. у Лак нету характера и да Ленард один

Если пару игр зацепят это будет успех . Если без травмы с обеих сторон. )
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Misson
Это из-за Дюрэнта что-ли? Без него Финикс абсолютно средняя и мягкая команда, которую Клипперс с одним Каваем прошли бы в 6 играх.
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xamer 9
В обеих командах есть куча травматичных игроков. Пол, Букер, Дюрант, Кавай. Ещё непонятно когда Джордж и в каком состоянии выйдет. Так что эти прогнозы до первых матчей - вилами по воде.
+6
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Вадим Дзахоев
Эксперты?) любой юзер спортс.ру это спрогнозировал уже
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