Форвард « » стал первым игроком в истории НБА с линейкой реализации 55-40-90 по итогам сезона.

Дюрэнт реализовал 56% с игры, 40,4% из-за дуги и 91,9% с линии штрафных.

Кевин провел всего 47 матчей, но его рекорд все равно будет считаться, так как он в среднем совершал более 18 попыток с игры.

Средние показатели 34-летнего экс-форварда « » – 29,1 очка, 6,7 подбора и 5,0 передачи.

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