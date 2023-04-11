Кевин Дюрэнт стал 1-м игроком в истории НБА, который завершил сезон с линейкой реализации 55-40-90

Теги Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт стал первым игроком в истории НБА с линейкой реализации 55-40-90 по итогам сезона.

Дюрэнт реализовал 56% с игры, 40,4% из-за дуги и 91,9% с линии штрафных.

Кевин провел всего 47 матчей, но его рекорд все равно будет считаться, так как он в среднем совершал более 18 попыток с игры.

Средние показатели 34-летнего экс-форварда «Бруклина» – 29,1 очка, 6,7 подбора и 5,0 передачи.

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6 комментариев

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Klna Jislime
Да КД это максимально эффективный топовый игрок, сегодня в 2к им забил 9 трех из 21 наваливает анриал)
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leon01
дело за малым....за гайкой,а вот тут........)
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Zakir Zakir
лучший скорер
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Баркамол Абдулла
Ответ Павел Смирнов
Крутая стата
Дюра статадрочер
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Павел Смирнов
Крутая стата
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Bartez1986
когда-нибудь статистика, которую считают в НБА, заставит меня охренеть (нет)
+1
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