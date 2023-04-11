«Рокетс» получают разрешение на собеседование с Кевином Янгом

« » получает разрешение на собеседование с ассистентом главного тренера « » Кевином Янгом, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Янг присоединился к тренерскому штабу «Санз» в 2020 году. До этого он четыре года работал в тренерском штабе «Филадельфии», а до этого – в G-лиге.

«Рокетс» приступили к поиску нового главного тренера, который сменит Стивена Сайласа. В числе основных кандидатов называют ассистента главного тренера «Голден Стэйт» Кенни Эткинсона, бывшего тренера «Бостона» Име Удоку и возглавлявшего ранее «Индиану» и «Лейкерс» Фрэнка Вогеля.

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