Крис Бруссард: «Единственный приемлемый результат для «Лейкерс» – чемпионство»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Финикс НБА НБА плей-офф Крис Бруссард Баскетбол

Эксперт Крис Бруссард рассказал о давлении, с которым приходится иметь дело «Лейкерс».

«Титул или провал. Единственный приемлемый результат для «Лейкерс» – чемпионство. Все остальное станет разочарованием. Они могут пройти далеко по сетке, добраться до финала или решающей серии конференции, мы отдадим им должное. Но что с этого?

Леброну в следующем году исполнится 39 лет. Он, конечно, в особых отношениях со временем, но вообще эта ситуация напоминает ту, что есть у «Финикса» – сложно сказать, что будет завтра, нет никаких гарантий. Травмы были в этом году, будут и в новом сезоне. Он будет пропускать матчи. Нет никаких гарантий. Титул или провал», – заявил Бруссард.

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5 комментариев

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TurboMen
да именно вот эти Лейкерс и не были бы 7-ми, если бы начали таким составом(а не с Вестбруком) и не травмировались по очереди Дэвис и Леброн. Единственное что им сейчас не хватает - это сыгранности в оптимальном составе, ну и какого-то ментального спокойствия, т.к. 2/3 чемпионата были под постоянным прессом.
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Матвей Дойников
Ответ Геннадий Хиккарян
Эх Крис, ты просто на спортсе не сидишь, поэтому вообще не компетентен в вопросах целей ЛАЛ на сезон. Знал бы ты специфику здешних отношений фанбаз, братишка, то понимал бы, что еще одним весьма приемлемым результатом для Лейкерс будет, если ГСВ не выиграют чемпионство. Или еще лучше— вылетят раньше Лейкерс. Ничто так не скрашивает вылет во втором раунде, как вылет ГСВ в первом.
Это не только на спортсе, зайди в комменты ютуба, и там буржуи все тоже самое пишут. А проиивостояние этих двух сборищ тянется из 2015-2018, ведь все фангеи лал сейчас это фангеи липтона
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armageddon123456
Надо трезво на вещи смотреть - я бы оценил шансы на чемпионство примерно как шансы на выход в ПО после 2-10. Но фишка в том что ЛАЛ как раз эти 0,3% реализовали и вышли в ПО. Так же ЛАЛ текущего созыва крайне удивительны - они могут слить кому угодно, а могут и сожрать кого угодно. Могут как и слиться в 1 раунде ПО, так и "потихоньку, не спеша поиметь все стадо". Радует что в сегодняшнем матче была неплохая защита, всего 102 очка с учетом ОТ пропустить - это здорово, огорчило же количество потерь. Вообщем, надо Мемфис проходить (а с ними по сезону 2-1 ЛАЛ ведет вроде) - для этого в принципе все есть. А там уже куда кривая ПО выведет
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Геннадий Хиккарян
Эх Крис, ты просто на спортсе не сидишь, поэтому вообще не компетентен в вопросах целей ЛАЛ на сезон. Знал бы ты специфику здешних отношений фанбаз, братишка, то понимал бы, что еще одним весьма приемлемым результатом для Лейкерс будет, если ГСВ не выиграют чемпионство. Или еще лучше— вылетят раньше Лейкерс. Ничто так не скрашивает вылет во втором раунде, как вылет ГСВ в первом.
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Jazzzz
Монтана или Вайоминг после 1 раунда.
Форель или лосось. Какое чемпионство?!
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