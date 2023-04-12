Эксперт Крис Бруссард рассказал о давлении, с которым приходится иметь дело « ».

«Титул или провал. Единственный приемлемый результат для «Лейкерс» – чемпионство. Все остальное станет разочарованием. Они могут пройти далеко по сетке, добраться до финала или решающей серии конференции, мы отдадим им должное. Но что с этого?

в следующем году исполнится 39 лет. Он, конечно, в особых отношениях со временем, но вообще эта ситуация напоминает ту, что есть у « » – сложно сказать, что будет завтра, нет никаких гарантий. Травмы были в этом году, будут и в новом сезоне. Он будет пропускать матчи. Нет никаких гарантий. Титул или провал», – заявил Бруссард.

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