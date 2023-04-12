Дрэймонд Грин: «Хотел бы завершить карьеру в «Голден Стэйт»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что хотел бы провести в НБА еще четыре сезона и завершить карьеру в «Уорриорз».

«Хотел бы завершить карьеру в «Голден Стэйт». Это моя цель с момента подписания текущего контракта. Закончить карьеру здесь кажется более реалистичным.

Не хочу играть в НБА 20 лет. Хочу провести 15 сезонов. Думаю, что еще четыре года смогу выступать на высоком уровне и соблюдать условия действующего контракта.

Не могу оценить вероятность того, что буду играть здесь до конца карьеры, потому что это зависит не от меня. Если бы это зависело от меня, я бы 100 процентов закончил карьеру здесь», – сказал Грин.

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1 комментарий

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fedorbazaykin
Ну только если не бить одноклубников по лицу
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