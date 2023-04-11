Дрэймонд Грин о Диллоне Бруксе: «Пытаюсь учить парней»

Теги Голден Стэйт Мемфис НБА Дрэймонд Грин Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин признался, что у него нет никаких обид по отношению к форварду «Мемфиса» Диллону Бруксу, с которым ранее у него произошел конфликт.

«Я пытаюсь учить парней. Я разговаривал с Диллоном Бруксом и говорил ему, что нужно делать.

Есть фотографии, на которых я разговариваю с ним после того, как мы надрали ему задницу в этом сезоне, и, знаете, я помогаю ему. И, кстати, у меня нет никаких обид на него. Мы играем в баскетбол, бро», – сказал Грин.

«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа

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1 комментарий

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kbakha
Дрей - если бы его не было, Голден Стейт были бы слишком хорошими парнями
+3
0
+3
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