Дрэймонд Грин о Диллоне Бруксе: «Пытаюсь учить парней»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин признался, что у него нет никаких обид по отношению к форварду « » Диллону Бруксу, с которым ранее у него произошел конфликт.

«Я пытаюсь учить парней. Я разговаривал с и говорил ему, что нужно делать.

Есть фотографии, на которых я разговариваю с ним после того, как мы надрали ему задницу в этом сезоне, и, знаете, я помогаю ему. И, кстати, у меня нет никаких обид на него. Мы играем в баскетбол, бро», – сказал Грин.

«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа