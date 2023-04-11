Дрэймонд Грин: «Уорриорз» так и не выяснили, кто слил видео драки с Джорданом Пулом»

Форвард «Голден Стэйт» заявил, что клубу не удалось выяснить, как произошла утечка видео, на котором Грин во время тренировки нокаутирует партнера по команде .

«Нет. Мне так и не дали конкретного ответа о том, как произошла утечка.

Обычно расследование приводит к какому-то конкретному результату. Мол, вот к чему мы пришли в нашем расследовании. В данном расследовании такого не было.

Если бы я или Рич Пол настояли, вероятно, мы бы докопались до сути. Уверен, что мы бы докопались. Но оглядываясь назад и даже глядя на ситуацию сейчас, мне это не нужно. Зачем мне знать, кто это слил? Если я узнаю, что я буду с этим делать? Я буду с ним судиться? Нет.

Если я узнаю, что клуб слил видео, я буду подавать в суд на « »? Конечно, нет», – сказал Грин.

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