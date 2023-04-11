Дрэймонд Грин: «Уорриорз» так и не выяснили, кто слил видео драки с Джорданом Пулом»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что клубу не удалось выяснить, как произошла утечка видео, на котором Грин во время тренировки нокаутирует партнера по команде Джордана Пула.
«Нет. Мне так и не дали конкретного ответа о том, как произошла утечка.
Обычно расследование приводит к какому-то конкретному результату. Мол, вот к чему мы пришли в нашем расследовании. В данном расследовании такого не было.
Если бы я или Рич Пол настояли, вероятно, мы бы докопались до сути. Уверен, что мы бы докопались. Но оглядываясь назад и даже глядя на ситуацию сейчас, мне это не нужно. Зачем мне знать, кто это слил? Если я узнаю, что я буду с этим делать? Я буду с ним судиться? Нет.
Если я узнаю, что клуб слил видео, я буду подавать в суд на «Голден Стэйт»? Конечно, нет», – сказал Грин.
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