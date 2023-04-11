Дрэймонд Грин: «Уорриорз» так и не выяснили, кто слил видео драки с Джорданом Пулом»

Теги Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин заявил, что клубу не удалось выяснить, как произошла утечка видео, на котором Грин во время тренировки нокаутирует партнера по команде Джордана Пула.

«Нет. Мне так и не дали конкретного ответа о том, как произошла утечка.

Обычно расследование приводит к какому-то конкретному результату. Мол, вот к чему мы пришли в нашем расследовании. В данном расследовании такого не было.

Если бы я или Рич Пол настояли, вероятно, мы бы докопались до сути. Уверен, что мы бы докопались. Но оглядываясь назад и даже глядя на ситуацию сейчас, мне это не нужно. Зачем мне знать, кто это слил? Если я узнаю, что я буду с этим делать? Я буду с ним судиться? Нет.

Если я узнаю, что клуб слил видео, я буду подавать в суд на «Голден Стэйт»? Конечно, нет», – сказал Грин.

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7 комментариев

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Tim Timson
судя по тому, что про Уигинса никто не слил в команде, то это либо недруг Грина личный, либо сторонний залетный чел имеющий доступ к видеооборудованию)
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Чудинов Дмитрий
Ну то есть догадывается, что сам клуб слил..
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Cash_flow
Ответ Казимир Стыцько
Зачем Грину опять бодяжить эту тему, перед самым плей-офф?
Актуальные инфоповоды из Миннесоты просто подъехали, не более того
+1
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+1
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Казимир Стыцько
Зачем Грину опять бодяжить эту тему, перед самым плей-офф?
0
0
0
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Сергей Орлов
Ответ Казимир Стыцько
А какой там счет был?
Неизвестно, у всех пункт о неразглашении.
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Казимир Стыцько
Ответ Сергей Орлов
Вот бы кто-нибудь слил видео драки Шенгелии с Джеймсом)
А какой там счет был?
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Сергей Орлов
Вот бы кто-нибудь слил видео драки Шенгелии с Джеймсом)
+3
0
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