Дрэймонд Грин: «Гобер постоял за себя, я слегка зауважал его. Но вообще такие методы не работают»

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Руди Гобер Дрэймонд Грин Кайл Андерсон Джордан Пул Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказался по конфликтной ситуации в «Миннесоте» с участием центрового Руди Гобера.

Перед началом сезона Грин во время тренировки нокаутировал одноклубника Джордана Пула. В воскресенье француз во время тайм-аута ударил товарища по команде Кайла Андерсона.

«Следует быть осторожным, когда начинаешь говорить о вещах, о которых на самом деле не знаешь. Ты высказываешься, что-то пишешь в социальных сетях, аккуратно подкалываешь… Когда в начале этого сезона у меня произошел инцидент, Руди Гобер написал: «Неуверенность в себе всегда ярко проявляется». В действительности трудно и странно говорить об этом, когда не знаешь обстоятельств.

Я слегка зауважал его, потому что он постоял за себя. Я прежде не видел, чтобы он защищал себя, поэтому не знал, способен ли этот парень постоять за себя – он сделал это.

К сожалению, это не работает. Поверьте мне, я знаю, как это бывает. Я понимаю ход мыслей, но в этой среде это не работает. Я определенно понимаю ход мыслей… не собираюсь вести себя так, будто не понимаю ход мыслей. Я на 100 понимаю ход мыслей», – заявил Грин.

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13 комментариев

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quznez
Ответ Илья Купол
ход мыслей
Шальных
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АРХАТ
Дрэймонд Грин: «Но вообще такие методы не работают, надо сразу бить по морде»
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Kikir
Дрэй «Мыслеход» Грин
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Постой...Я тебя знаю!
Ответ Misson
Бей чужих, чтобы боялись свои, бей своих, чтобы чужие боялись. Хочешь, чтобы тебя уважали всегда бей первым.
Ты забыл добавить в конце: Хочешь, чтобы тебя били, всегда уважай первым.
Вот тогда ход мыслей понятен.
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Сергей Пузанков
It’s all about hod mysley
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Сергей Пузанков
Он точно понимает ход мыслей? Надеюсь, что так потому стоят ход его мыслей не понимаю
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ДИКАНЬ
Слоу Мо тот еще абьюзер - его никто не осуждает, всех в страхе держит
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Райли Карри
Непонятно. Понимает ли Грин ход мыслей или нет?
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Andraey
Очередное откровение от Дрея...
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Misson
Ответ Денис Храпунов
ход мыслей определенно понятен.
Бей чужих, чтобы боялись свои, бей своих, чтобы чужие боялись. Хочешь, чтобы тебя уважали всегда бей первым.
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Денис Храпунов
ход мыслей определенно понятен.
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Матвей Дойников
Троллинг в стиле мэда.
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Илья Купол
ход мыслей
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