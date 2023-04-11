Форвард « » высказался по конфликтной ситуации в «Миннесоте» с участием центрового .

Перед началом сезона Грин во время тренировки нокаутировал одноклубника . В воскресенье француз во время тайм-аута ударил товарища по команде .

«Следует быть осторожным, когда начинаешь говорить о вещах, о которых на самом деле не знаешь. Ты высказываешься, что-то пишешь в социальных сетях, аккуратно подкалываешь… Когда в начале этого сезона у меня произошел инцидент, Руди Гобер написал: «Неуверенность в себе всегда ярко проявляется». В действительности трудно и странно говорить об этом, когда не знаешь обстоятельств.

Я слегка зауважал его, потому что он постоял за себя. Я прежде не видел, чтобы он защищал себя, поэтому не знал, способен ли этот парень постоять за себя – он сделал это.

К сожалению, это не работает. Поверьте мне, я знаю, как это бывает. Я понимаю ход мыслей, но в этой среде это не работает. Я определенно понимаю ход мыслей… не собираюсь вести себя так, будто не понимаю ход мыслей. Я на 100 понимаю ход мыслей», – заявил Грин.

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