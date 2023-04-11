Грант Уильямс: «У Дрэймонда Грина нет полного понимания о новом коллективном соглашении»

Теги Бостон Голден Стэйт НБА Дрэймонд Грин Грант Уильямс Баскетбол

Первый вице-президент профсоюза игроков, форвард «Бостона» Грант Уильямс ответил Дрэймонду ГринуГолден Стэйт»), который раскритиковал новое коллективное соглашение.

«Думаю, что по мере того, как начнут раскрываться подробности соглашения, Грин будет лучше его понимать. Он судит по заявлениям, которые еще не были полностью опубликованы. До сих пор не опубликован даже полный текст коллективного соглашения.

Так что я думаю, что со временем он поймет, что заявление, которое он сделал, возможно, не соответствовало действительности. Он будет лучше понимать и представлять новое коллективное соглашение», – сказал Уильямс.

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3 комментария

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j_jms
Да не будет Грин его никогда читать.
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ДИКАНЬ
Нет понимания хода мыслей
+7
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david1994
Его интересует соглашение , только через призму его нового долгосрочного контракта
+4
0
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