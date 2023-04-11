Грант Уильямс: «У Дрэймонда Грина нет полного понимания о новом коллективном соглашении»

Первый вице-президент профсоюза игроков, форвард « » ответил (« »), который раскритиковал новое коллективное соглашение.

«Думаю, что по мере того, как начнут раскрываться подробности соглашения, Грин будет лучше его понимать. Он судит по заявлениям, которые еще не были полностью опубликованы. До сих пор не опубликован даже полный текст коллективного соглашения.

Так что я думаю, что со временем он поймет, что заявление, которое он сделал, возможно, не соответствовало действительности. Он будет лучше понимать и представлять новое коллективное соглашение», – сказал Уильямс.

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