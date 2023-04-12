Член Зала славы, эксперт считает, что « » повезло в матче плей-ин с «Миннесотой» (108:102 ОТ), по ходу которого команда отыгралась с «-15».

«Лейкерс» не заслужили победу, это «Миннесота» облажалась. Они отдали игру.

Понравился ли мне матч? Нет. Это был ужасный баскетбол», – сказал Баркли.

« » набрала всего 7 очков в последние 11 минут игры с «Лейкерс».

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