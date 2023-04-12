Чарльз Баркли: «Лейкерс» не заслужили победу, это «Миннесота» облажалась»
Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли считает, что «Лейкерс» повезло в матче плей-ин с «Миннесотой» (108:102 ОТ), по ходу которого команда отыгралась с «-15».
«Лейкерс» не заслужили победу, это «Миннесота» облажалась. Они отдали игру.
Понравился ли мне матч? Нет. Это был ужасный баскетбол», – сказал Баркли.
«Миннесота» набрала всего 7 очков в последние 11 минут игры с «Лейкерс».
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