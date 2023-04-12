Чарльз Баркли: «Лейкерс» не заслужили победу, это «Миннесота» облажалась»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Чарльз Баркли НБА плей-ин Баскетбол

Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли считает, что «Лейкерс» повезло в матче плей-ин с «Миннесотой» (108:102 ОТ), по ходу которого команда отыгралась с «-15».

«Лейкерс» не заслужили победу, это «Миннесота» облажалась. Они отдали игру.

Понравился ли мне матч? Нет. Это был ужасный баскетбол», – сказал Баркли.

«Миннесота» набрала всего 7 очков в последние 11 минут игры с «Лейкерс».

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

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18 комментариев

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xamer 9
Ответ Вадим flanec
Тимбервулвз сыграли отвратительно только в 4й четверти. В остальное время они смотрелись лучше Лейкерс. Возможно Чарльз это имел ввиду.
Обе команды играли обычную игру первые 3 четверти, но у Миннесоты был очень удачный отрезок, когда летело вообще все. У Конли в какой то момент было 6 из 7 трёх. Ну то есть преимущества по игре и движению не было у Миннесоты, играли на равных, лишь в четвертой уже ЛАЛ задушили, ну и сыграли на руку им плохой матч Эдвардса и 5 фолов у КЭТа
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Daishi
Ответ Алексей Иванов
Писал уже не раз, напишу еще. Мини держались в игре, за счет 60% реализации трешек за три четверти. Таких игр бывает не много. Собственно квинтэссенция этого, когда трешки перестали лететь с таким аномальным процентом, все стало на свои места. Кроме 3х, ничего не было сегодня у Мини.
Они бы и продолжали лететь, если бы у Минек была возможность полноценно ротировать состав и грамотно поддерживать это давление. Но основа накушалась к 4-й, а проблемы с ростером не дали полноценно и равноценно проводить замены или давать струю с лавки. Оспидя, Финчу труп Эдвардса тупо не на кого было сменить, он так и бегал руинил все до конца.
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Максималка Вандербилта
Ответ armageddon123456
Раз выиграли значит заслужили. То что игроки Миньки мазали в конце... Ну никто же не говорил в начале сезона, когда у ЛАЛ было 2-10 и % трешек был в районе 22% что их соперники не заслужили, а это ЛАЛ облажались? Вроде никто. Играют так как дает соперник
тут по делу!
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Максималка Вандербилта
матч не получилось посмотреть... но, судя по хайлайтам на YouTube, Лейкерс перегорели немного. И тем не менее... эту победу невозможно недооценить! Выход в ПЛОВ на Мемфис! Букмекеры дают, практически, равные котировки на обе команды. Рад, что Лейкерс удалось пробиться в ПЛОВ! Будет зрелищно!
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no lambo
Ответ Алексей Иванов
Писал уже не раз, напишу еще. Мини держались в игре, за счет 60% реализации трешек за три четверти. Таких игр бывает не много. Собственно квинтэссенция этого, когда трешки перестали лететь с таким аномальным процентом, все стало на свои места. Кроме 3х, ничего не было сегодня у Мини.
А можешь еще раз написать, пожалуйста?
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Вадим flanec
Ответ sanya_xl
Лейкерс играли плохо, Миннесота сыграла еще хуже, но почему-то Лейкерс не заслужили победу, кто тогда заслужил из этой пары?
Тимбервулвз сыграли отвратительно только в 4й четверти. В остальное время они смотрелись лучше Лейкерс. Возможно Чарльз это имел ввиду.
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Костя Костя
Особенно когда три четверти трехи летели с 50 проц
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Алексей Иванов
Писал уже не раз, напишу еще. Мини держались в игре, за счет 60% реализации трешек за три четверти. Таких игр бывает не много. Собственно квинтэссенция этого, когда трешки перестали лететь с таким аномальным процентом, все стало на свои места. Кроме 3х, ничего не было сегодня у Мини.
+19
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sanya_xl
Лейкерс играли плохо, Миннесота сыграла еще хуже, но почему-то Лейкерс не заслужили победу, кто тогда заслужил из этой пары?
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Mr Gendalf
Игра была равна, играли два г.на
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Дмитрий Спиридонов
Счёт на табло)
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armageddon123456
Раз выиграли значит заслужили. То что игроки Миньки мазали в конце... Ну никто же не говорил в начале сезона, когда у ЛАЛ было 2-10 и % трешек был в районе 22% что их соперники не заслужили, а это ЛАЛ облажались? Вроде никто. Играют так как дает соперник
+11
-4
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TurboMen
Ответ Грустный Тролль
Эдвардс психологически поплыл, похоже. Хотя в обороне неплохо играл, а вот в атаке кошмар. Посмотрим, что покажет в следующей игре
у них видать что-то общее с ДиЛо, у того тоже негусто, только 1 из 9
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Грустный Тролль
Ответ ExplodingSun
Ну, плохо играли обе команды. Можно сказать, что кое-как Лейкерс вывезли на опыте. Энтони Эдвардс вызывает очень большие вопросы. Это было суперплохо.
Эдвардс психологически поплыл, похоже. Хотя в обороне неплохо играл, а вот в атаке кошмар. Посмотрим, что покажет в следующей игре
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Безсамоупречный игрок
Как же не заслужили, если они облажались меньше?)
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RAMIK
Ответ Гол С Навеса
ставочка не зашла у кого-то
Он прав. ЛАЛ играли плохо.
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ExplodingSun
Ну, плохо играли обе команды. Можно сказать, что кое-как Лейкерс вывезли на опыте.
Энтони Эдвардс вызывает очень большие вопросы. Это было суперплохо.
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Гол С Навеса
ставочка не зашла у кого-то
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