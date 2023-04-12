Джейлен Джонсон и Карл-Энтони Таунс – авторы лучших моментов матчей плей-ин НБА 11 апреля
НБА представила подборку лучших моментов двух матчей плей-ин, которые состоялись 11 апреля.
Топ-10 возглавили Джейлен Джонсон («Атланта») и Карл-Энтони Таунс («Миннесота»).
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