Джейлен Джонсон и Карл-Энтони Таунс – авторы лучших моментов матчей плей-ин НБА 11 апреля

Теги Атланта Миннесота НБА видео Карл-Энтони Таунс Джейлен Джонсон НБА плей-ин Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов двух матчей плей-ин, которые состоялись 11 апреля.

Топ-10 возглавили Джейлен ДжонсонАтланта») и Карл-Энтони ТаунсМиннесота»).

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

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1 комментарий

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дронреш
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