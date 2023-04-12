Леброн Джеймс: «Обсудили с Дэвисом, кто должен был держать Конли. Не думали об этом в овертайме»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА Майк Конли Энтони Дэвис НБА плей-ин Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил эпизод на последних секундах четвертой четверти матча с «Миннесотой» (108:102 ОТ), когда Майк Конли остался один в углу площадки и перевел игру в овертайм после фола Энтони Дэвиса.

«В том моменте все зависело от нас с Эй Ди. Мы обсудили с ним эту ситуацию на скамейке уже после того, как все случилось, и пошли дальше. У нас все еще было пять минут на то, чтобы сыграть и все решить.

Не думали об этом в овертайме. Нам удалось перестроиться. Вернуть свою игру», – заявил Джеймс.

«Это полностью моя вина. Там была моя зона. Но всегда важно уметь переключиться на следующий эпизод, и мы сделали это в овертайме», – произнес Дэвис.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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3 комментария

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ST-L
Ответ A. V.
вот теперь всё понятно (тем кто смотрел игру и не понимал, что происходит), плана на игру не было, парни просто КАК ТО бегали и ЧТО ТО делали и КАК ТО выиграли
я тебе открою секрет. план на игру редко когда работает, точнее он работает в компьютерной игре. тренер может нарисовать схему, но на принятие решения в конкретной ситуации влияет множество факторов (включая человеческий фактор, действия соперников и тд), которые могут сделать план нереализуемым, и игроку надо принимать эти решения в считанные секунды.
+3
0
+3
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Ballboy13
Ответ A. V.
вот теперь всё понятно (тем кто смотрел игру и не понимал, что происходит), плана на игру не было, парни просто КАК ТО бегали и ЧТО ТО делали и КАК ТО выиграли
Кое как выиграли)
+3
0
+3
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A. V.
вот теперь всё понятно (тем кто смотрел игру и не понимал, что происходит), плана на игру не было, парни просто КАК ТО бегали и ЧТО ТО делали и КАК ТО выиграли
+2
-2
0
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