Леброн Джеймс: «Обсудили с Дэвисом, кто должен был держать Конли. Не думали об этом в овертайме»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс вспомнил эпизод на последних секундах четвертой четверти матча с «Миннесотой» (108:102 ОТ), когда Майк Конли остался один в углу площадки и перевел игру в овертайм после фола Энтони Дэвиса.
«В том моменте все зависело от нас с Эй Ди. Мы обсудили с ним эту ситуацию на скамейке уже после того, как все случилось, и пошли дальше. У нас все еще было пять минут на то, чтобы сыграть и все решить.
Не думали об этом в овертайме. Нам удалось перестроиться. Вернуть свою игру», – заявил Джеймс.
«Это полностью моя вина. Там была моя зона. Но всегда важно уметь переключиться на следующий эпизод, и мы сделали это в овертайме», – произнес Дэвис.
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