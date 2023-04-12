Леброн Джеймс: «Обсудили с Дэвисом, кто должен был держать Конли. Не думали об этом в овертайме»

Форвард « » вспомнил эпизод на последних секундах четвертой четверти матча с «Миннесотой» (108:102 ОТ), когда остался один в углу площадки и перевел игру в овертайм после фола .

«В том моменте все зависело от нас с Эй Ди. Мы обсудили с ним эту ситуацию на скамейке уже после того, как все случилось, и пошли дальше. У нас все еще было пять минут на то, чтобы сыграть и все решить.

Не думали об этом в овертайме. Нам удалось перестроиться. Вернуть свою игру», – заявил Джеймс.

«Это полностью моя вина. Там была моя зона. Но всегда важно уметь переключиться на следующий эпизод, и мы сделали это в овертайме», – произнес Дэвис.

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