Майк Конли: «Ожидали, что выиграем этот матч»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Майк Конли НБА плей-ин Баскетбол

Разыгрывающий «Миннесоты» Майк Конли прокомментировал итоги матча плей-ин с «Лейкерс» (102:108 ОТ), по ходу которого команда вела «+15».

«Вулвз» набрали всего 7 очков в последние 11 минут игры.

«Мы ожидали, что выиграем этот матч. Поражение – огромное разочарование. Мы вели в счете, но не удержали перевес. Я должен был говорить сейчас совсем другие вещи...

Важно быть ментально и физически более вовлеченными в процесс под занавес игры. У нас есть пара дней, чтобы поработать над этим», – заявил Конли.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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1 комментарий

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Jazzzz
Миннесота как всегда...
Верните форму времен Гарнета - хоть на что-то посмотреть будет приятно на ваших матчах.
+4
0
+4
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