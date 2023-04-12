Майк Конли: «Ожидали, что выиграем этот матч»

Разыгрывающий «Миннесоты» прокомментировал итоги матча плей-ин с « » (102:108 ОТ), по ходу которого команда вела «+15».

«Вулвз» набрали всего 7 очков в последние 11 минут игры.

«Мы ожидали, что выиграем этот матч. Поражение – огромное разочарование. Мы вели в счете, но не удержали перевес. Я должен был говорить сейчас совсем другие вещи...

Важно быть ментально и физически более вовлеченными в процесс под занавес игры. У нас есть пара дней, чтобы поработать над этим», – заявил Конли.

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