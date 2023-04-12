Чарльз Баркли спародировал Гобера, стукнув Кенни Смита и отбежав на несколько шагов

Теги Миннесота НБА видео Чарльз Баркли Кенни Смит Руди Гобер Кайл Андерсон Баскетбол

Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли выразил свое отношение к конфликтной ситуации в «Миннесоте», где центровой Руди Гобер ударил одноклубника Кайла Андерсона.

Баркли спародировал Гобера, стукнув коллегу Кенни Смита и отбежав на несколько шагов.

«Я Руди Гобер.

Нельзя наносить кому-то удар, а потом убегать», – произнес Баркли.

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