Чарльз Баркли спародировал Гобера, стукнув Кенни Смита и отбежав на несколько шагов
Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли выразил свое отношение к конфликтной ситуации в «Миннесоте», где центровой Руди Гобер ударил одноклубника Кайла Андерсона.
Баркли спародировал Гобера, стукнув коллегу Кенни Смита и отбежав на несколько шагов.
«Я Руди Гобер.
Нельзя наносить кому-то удар, а потом убегать», – произнес Баркли.
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