«Миннесота» набрала всего 7 очков в последние 11 минут игры с «Лейкерс»

Теги Лейкерс Миннесота НБА видео НБА плей-ин Баскетбол

«Лейкерс» во вторник одолели в дополнительное время «Миннесоту» в домашнем матче плей-ин – 108:102.

В последние 11 минут игры, начиная с середины четвертой четверти, «Лейкерс» позволили сопернику набрать лишь 7 очков. Калифорнийцам удалось вернуться с «-15» по ходу второй половины встречи.

У «Вулвз» был отрезок с 11 подряд промахами и шестью минутами без набранных очков.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

В овертайме «озерники» превзошли соперника со счетом 10:4.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
scorp19
А разговоров то было, что у Миннесоты нету шансов... ЛАЛ даже в основное время не победили..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azat LA
Ответ Лёха выдыхай
ЛАЛ только благодаря несусветной тупости Миньки ее прошли, любая другая команда о них ноги вытрет
Лёха, выдыхай...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daff Rogers
ЛАЛ должны были без овертайма побеждать. Хоть я и за Миньку болел, но фол нарисовали знатный для Конли. Эдвардс вообще потерялся. Обидно
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Ответ Nightyork97
Согласен, не лучшая от него игра. Но мы можем в теории оправдать Эдвардса, он моложе, плюс он с ДиЛо затащил серию против Клипперс в прошлом году. Таунс нахватался там фолов и растворился. Он как лидер провалился в решающий отрезок, такое может быть, но не всегда как с ним это происходит. Он не стабилен. Я пока не вижу фундамента от него. Игрок хороший, но почему-то всегда с ним происходит это из раза в раз.
А по духу он ниразу не лидер, но игрок топовый. Лидер сегодня это Конли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ST-L
Ответ Против грусти
быстро переобуваешься...) когда горели минькам рассказывал про план выйти на денвер
ну это же глор, даже если бы вылетели - то нашел бы оправдание, или по традиции пошел бы обсирать гсв
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Гаага
Таунс, конечно, в 4 и ОТ чокернул, но то что творил Эдвардс тогда как назвать?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Гаага
Ответ Xell
Да Лал вообще пофиг с кем играть, главное они вышли в плей офф)) Дальше уже это проблема их соперников.
что то мне подсказывает, что соперники закончатся на Мемфисе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Против грусти
Ответ Xell
Да Лал вообще пофиг с кем играть, главное они вышли в плей офф)) Дальше уже это проблема их соперников.
быстро переобуваешься...)
когда горели минькам рассказывал про план выйти на денвер
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха выдыхай
Ответ Король Лев
У Мемфиса нет ни одного шанса.
ЛАЛ только благодаря несусветной тупости Миньки ее прошли, любая другая команда о них ноги вытрет
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Ответ RAMIK
Если кто и провалил матч,так это Эдвардс.
Согласен, не лучшая от него игра. Но мы можем в теории оправдать Эдвардса, он моложе, плюс он с ДиЛо затащил серию против Клипперс в прошлом году. Таунс нахватался там фолов и растворился. Он как лидер провалился в решающий отрезок, такое может быть, но не всегда как с ним это происходит. Он не стабилен. Я пока не вижу фундамента от него. Игрок хороший, но почему-то всегда с ним происходит это из раза в раз.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Да Лал вообще пофиг с кем играть, главное они вышли в плей офф)) Дальше уже это проблема их соперников.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ CoolTime
так, вроде, ты же писал что лучшая защита лиги у Мемфиса и что лучше с Денвером играть
За весь сезон у Мишек. Но это когда играл Стивен Адамс.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ST-L
Ответ CoolTime
так, вроде, ты же писал что лучшая защита лиги у Мемфиса и что лучше с Денвером играть
подожди, это другое. да и зачем старое вспоминать, так делать нечестно
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CoolTime
Ответ Xell
Вот она. Лучшая защита Лиги.
так, вроде, ты же писал что лучшая защита лиги у Мемфиса и что лучше с Денвером играть
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
Ответ Nightyork97
Ну такое только с Таунсом на паркете возможно. Эталон чокерства
у него вообще то +18 сегодня за 43 минуты)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vagant
В прошлом году Миннесота проиграли мишкам в плей-офф , в 3х случаях ( из 4х) потеряв преимущество в 10 + очков в 4-й четверти..
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Король Лев
У Мемфиса нет ни одного шанса.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ST-L
Ответ Nightyork97
Ну такое только с Таунсом на паркете возможно. Эталон чокерства
вот был бы на его месте - Лиллард, то ух. ах да, Лиллард почему то на рыбалке давно
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Ответ Nightyork97
0 очков в 4 четверти и овертайме. Подсел на фолы, ничего не забил в главный отрезок игры. Спрос с звезд огромен, им не просто так максималки выписывают
Если кто и провалил матч,так это Эдвардс.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ Nightyork97
Ну такое только с Таунсом на паркете возможно. Эталон чокерства
Нет такое у Лейкерс было и с Далласом и в других играх..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Вот она. Лучшая защита Лиги.
+5
-6
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Ответ RAMIK
Он был одним из лучших сегодня у Миньки. Если бы не фолы то кто знает как бы все закончилось.
0 очков в 4 четверти и овертайме. Подсел на фолы, ничего не забил в главный отрезок игры. Спрос с звезд огромен, им не просто так максималки выписывают
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Ответ Nightyork97
Ну такое только с Таунсом на паркете возможно. Эталон чокерства
Он был одним из лучших сегодня у Миньки. Если бы не фолы то кто знает как бы все закончилось.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rotick
Фол Девиса за 1 секунду до конца на трехе при + 3…тупость года
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стас Соболев
7!!! За 11 минут.. Это точно матч был против команды НБА которая борется за попадание в плей-офф ?
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий