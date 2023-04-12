« » во вторник одолели в дополнительное время «Миннесоту» в домашнем матче плей-ин – 108:102.

В последние 11 минут игры, начиная с середины четвертой четверти, «Лейкерс» позволили сопернику набрать лишь 7 очков. Калифорнийцам удалось вернуться с «-15» по ходу второй половины встречи.

У «Вулвз» был отрезок с 11 подряд промахами и шестью минутами без набранных очков.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

В овертайме «озерники» превзошли соперника со счетом 10:4.