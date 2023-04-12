Майк Конли перевел матч с «Лейкерс» в овертайм после фола Энтони Дэвиса за 0,1 секунды до сирены
«Лейкерс» были близки к победе над «Миннесотой» в матче плей-ин в основное время после точного броска из-за дуги от Денниса Шредера за 1,4 секунды до сирены.
В последней атаке «Вулвз» вывели на бросок Майка Конли, на котором нарушил правила Энтони Дэвис.
Конли реализовал три штрафных за 0,1 секунды до завершения четвертой четверти и перевел игру в овертайм.
В дополнительное время «озерники» вырвали победу – 108:102.
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Интересно, если бы они были никому неизвестные ноунеймы на просмотровом матче их вообще подписал бы кто то после такой игры
Жаль "Вулвз" это не помогло.