Майк Конли перевел матч с «Лейкерс» в овертайм после фола Энтони Дэвиса за 0,1 секунды до сирены

Теги Лейкерс Миннесота НБА видео Майк Конли Энтони Дэвис Деннис Шредер НБА плей-ин Баскетбол

«Лейкерс» были близки к победе над «Миннесотой» в матче плей-ин в основное время после точного броска из-за дуги от Денниса Шредера за 1,4 секунды до сирены.

В последней атаке «Вулвз» вывели на бросок Майка Конли, на котором нарушил правила Энтони Дэвис.

Конли реализовал три штрафных за 0,1 секунды до завершения четвертой четверти и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время «озерники» вырвали победу – 108:102.

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

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20 комментариев

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Vishenka90
Конли только имитировал бросок, в то время как Дэвид все еще был на пути вниз после первоначального закрытия.
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Lost
В нба более очевидные фолы никогда не свистят когда бросают базер а тут подобный бред внезапно свистнули.
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DayBecomeGame
Lakers уничтожит. защиты нету
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Батыр Мырза
Много материала для шака)
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Dj_dale
Просто отмечу, что Миннесота набрала 16 очков в сумме за всю четвертую четверть + овертайм. Три из них в этой новости.
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Паскаль Шимбонда
Нервы у Конли конечно на высоте, три из трёх в такой ситуации положить - очень круто.
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Додик Аксель
Безбашенный баскетбол, чтобы такой смотреть надо не попкорном запасаться, а нитроглицерином...
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фанат баскетбола
Дэвис чуть не загубил очередную концовку, у него уже целый букет ошибок за последние месяцы
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nbawade
Ответ Ryan T.
Даже видавший виды Реджи Миллер охерел со стальных нервов Конли. Жаль "Вулвз" это не помогло.
Так одного игрока для победы обычно маловато.
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A. V.
И эти парни получают за свою «игру» миллионы, десятки миллионов….
Интересно, если бы они были никому неизвестные ноунеймы на просмотровом матче их вообще подписал бы кто то после такой игры
+8
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Ryan T.
Даже видавший виды Реджи Миллер охерел со стальных нервов Конли.
Жаль "Вулвз" это не помогло.
+21
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Mur89
По качеству был очень слабый матч, обе команды какую то дичь творили, но какое все таки напряжение в матчах на вылет, по накалу и интересу просто топовый матч
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Andy
Пока лучший матч этого плей-ина)
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nik nik
Это какой-то цирк ) я до сих пор не понял , что я вообще посмотрел , особенно ввод мяча при 105-102 от Леброна
+12
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Analjinn
Спонсор продаж валидола - Дэвис.
+3
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Epicman
Конли - молодец! железные нервы)
+5
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Djoyin
Но в овертайме сработал фактор Шредера. Lakers c победой
+7
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nbawade
Куча народу угорали над Минькой перед этим матчем... не над тем угорали.
+2
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Друг Джордана
В онлайне это выглядело как что-то невообразимое. Как подарок, которым сейчас воспользуюется Минька. Все случается, даже такое.
+4
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RAMIK
Очень насыщенный на события матч
+8
-1
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