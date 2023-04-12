« » были близки к победе над «Миннесотой» в матче плей-ин в основное время после точного броска из-за дуги от за 1,4 секунды до сирены.

В последней атаке «Вулвз» вывели на бросок , на котором нарушил правила .

Конли реализовал три штрафных за 0,1 секунды до завершения четвертой четверти и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время «озерники» вырвали победу – 108:102.

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА