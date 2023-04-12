Трэй Янг эмоционально поговорил с ассистентом «Хоукс» в паузе матча плей-ин

Теги происшествия Атланта Майами НБА видео Трэй Янг НБА плей-ин Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг вступил в словесную перепалку с ассистентом команды в паузе матча плей-ин с «Майами» (116:105).

Эпизод произошел после завершения первой четверти, когда Янг неудачно распорядился мячом в последнем владении.

На счету лидера «Хоукс» во вторник 25 очков, 8 подборов и 7 передач.

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

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2 комментария

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Евгений Дронов
токсичный паренек, звезда)
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Самая быстрая булочка в мире
Так асистент сын Макмилана, вроде бы
+1
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