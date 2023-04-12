Разыгрывающий «Атланты» вступил в словесную перепалку с ассистентом команды в паузе матча плей-ин с « » (116:105).

Эпизод произошел после завершения первой четверти, когда Янг неудачно распорядился мячом в последнем владении.

На счету лидера «Хоукс» во вторник 25 очков, 8 подборов и 7 передач.

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