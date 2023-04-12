Трэй Янг эмоционально поговорил с ассистентом «Хоукс» в паузе матча плей-ин
Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг вступил в словесную перепалку с ассистентом команды в паузе матча плей-ин с «Майами» (116:105).
Эпизод произошел после завершения первой четверти, когда Янг неудачно распорядился мячом в последнем владении.
На счету лидера «Хоукс» во вторник 25 очков, 8 подборов и 7 передач.
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