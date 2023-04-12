« » во вторник одолели в дополнительное время «Миннесоту» в домашнем матче плей-ин – 108:102.

В составе «озерников» , и набрали на троих 75 очков.

На счету Джеймса 30 очков, 10 подборов и 6 передач, в активе Дэвиса 24 очка, 15 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.

Шредер набрал 21 очко, 4 подбора и 2 передачи.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

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