Леброн, Дэвис и Шредер набрали на троих 75 очков в матче плей-ин с «Миннесотой»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА видео Энтони Дэвис Деннис Шредер НБА плей-ин Баскетбол

«Лейкерс» во вторник одолели в дополнительное время «Миннесоту» в домашнем матче плей-ин – 108:102.

В составе «озерников» Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Деннис Шредер набрали на троих 75 очков.

На счету Джеймса 30 очков, 10 подборов и 6 передач, в активе Дэвиса 24 очка, 15 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота. 

Шредер набрал 21 очко, 4 подбора и 2 передачи.

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1 комментарий

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Борчуган
Мда, не все конечно гладко у ЛАЛ, надеюсь будут прибавлять по ходу ПО.
+2
0
+2
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