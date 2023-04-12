Форвард « » поделился впечатлениями от победного матча плей-ин против «Миннесоты» (108:102 ОТ).

В активе Дэвиса 24 очка, 15 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.

«Мы отдали все, чтобы оказаться там, где оказались. Сегодня нам пришлось отдать еще больше. Теперь у нас есть два дня перед поездкой в , чтобы подготовиться к ним.

Это был непростой сезон взлетов и падений, настоящая битва. И вот пришло время показать, кто мы есть. Начали делать это уже сегодня в игре с «Миннесотой», – заявил Дэвис.

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