Энтони Дэвис: «Пришло время показать, кто мы есть. Начали делать это уже сегодня»

Теги Лейкерс Мемфис Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис поделился впечатлениями от победного матча плей-ин против «Миннесоты» (108:102 ОТ).

В активе Дэвиса 24 очка, 15 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота. 

«Мы отдали все, чтобы оказаться там, где оказались. Сегодня нам пришлось отдать еще больше. Теперь у нас есть два дня перед поездкой в Мемфис, чтобы подготовиться к ним.

Это был непростой сезон взлетов и падений, настоящая битва. И вот пришло время показать, кто мы есть. Начали делать это уже сегодня в игре с «Миннесотой», – заявил Дэвис.

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15 комментариев

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Илья Петров
Ответ alexLA
Посмотрим ещё как ГС сыграет с Сакраменто, тем более что играть им первые две на выезде)
Посмотрим конечно.
Так сказал, как будто ЛАЛ себе преимущество домашней площадки выбили )
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Илья Петров
Ответ xamer 9
Тяжелая концовка сезона сказывается. Два бэк-ту-бэка, обязательно победы почти во всех матчах. В общем то только отчаянные эксперты и болельщики требуют от ЛАЛ чемпионства сейчас, слишком уж несыгранная команда. Да и Конли конечно молодец, но после трёх четвёртых 6из7 трёшек - это удача.
Хорошо, что сейчас начинается легкая часть сезона, где победы не очень то нужны )
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alexLA
Ответ Илья Петров
Нет, ну ЛАЛ это диагноз. Что игроки, что фанбаза... Скатать такую вату, еле ноги унести от Конли и делать вид что все хорошо, так задумано было... По факту Леброн задыхается уже к концу 4 четверти. Дэвис подержался за шею, плечо, колено, бок. И это еще ПО для них не началось.
Посмотрим ещё как ГС сыграет с Сакраменто, тем более что играть им первые две на выезде)
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alexLA
Шанс есть всегда. И он отнюдь не минимальный.
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alex765
И что вы показали? Если бы игроки Миннесоты в четвертой четверти играли, а не кирпичи трёхи бросали и забили бы хоть один 2 очковый, то вы бы готовились к НО или Оклахоме
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1ntegro
Ответ Ballboy13
Да они так весь сезон. Одержали несколько побед подряд - "пришло наше время", заползли в зону плей-ин - "ух, бойтесь нас", сейчас вот "пришло время показать кто мы есть".
ну уж лучше так чем Понты Батлера и Маями : "Плей-офф мы идём"
+3
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+3
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xamer 9
Ответ Илья Петров
Нет, ну ЛАЛ это диагноз. Что игроки, что фанбаза... Скатать такую вату, еле ноги унести от Конли и делать вид что все хорошо, так задумано было... По факту Леброн задыхается уже к концу 4 четверти. Дэвис подержался за шею, плечо, колено, бок. И это еще ПО для них не началось.
Тяжелая концовка сезона сказывается. Два бэк-ту-бэка, обязательно победы почти во всех матчах. В общем то только отчаянные эксперты и болельщики требуют от ЛАЛ чемпионства сейчас, слишком уж несыгранная команда.
Да и Конли конечно молодец, но после трёх четвёртых 6из7 трёшек - это удача.
+2
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+2
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xamer 9
Ответ Лютик
Если бы не Хасбик, вы бы вообще пролетели бы мимо ПО, ле)
Как он связан с баскетболом? Тем, что был на арене?
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Лютик
Если бы не Хасбик, вы бы вообще пролетели бы мимо ПО, ле)
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Ballboy13
Ответ Kemal Gul
Им самим не смешно столько пафоса нагонять после такой игры? 😂
Да они так весь сезон. Одержали несколько побед подряд - "пришло наше время", заползли в зону плей-ин - "ух, бойтесь нас", сейчас вот "пришло время показать кто мы есть".
+6
0
+6
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Илья Петров
Нет, ну ЛАЛ это диагноз. Что игроки, что фанбаза... Скатать такую вату, еле ноги унести от Конли и делать вид что все хорошо, так задумано было...
По факту Леброн задыхается уже к концу 4 четверти. Дэвис подержался за шею, плечо, колено, бок. И это еще ПО для них не началось.
+10
-2
+8
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Илья Петров
Клоуны 😂
+7
-4
+3
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Король Лев
Пузико смотрите не надорвите.
+5
-5
0
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Kemal Gul
Им самим не смешно столько пафоса нагонять после такой игры? 😂
+19
-2
+17
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Rotick
Это ты про тот тупой фол за 1секунду до финального свистка при +3?
+24
-1
+23
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