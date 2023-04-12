Энтони Дэвис: «Пришло время показать, кто мы есть. Начали делать это уже сегодня»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис поделился впечатлениями от победного матча плей-ин против «Миннесоты» (108:102 ОТ).
В активе Дэвиса 24 очка, 15 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.
«Мы отдали все, чтобы оказаться там, где оказались. Сегодня нам пришлось отдать еще больше. Теперь у нас есть два дня перед поездкой в Мемфис, чтобы подготовиться к ним.
Это был непростой сезон взлетов и падений, настоящая битва. И вот пришло время показать, кто мы есть. Начали делать это уже сегодня в игре с «Миннесотой», – заявил Дэвис.
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Так сказал, как будто ЛАЛ себе преимущество домашней площадки выбили )
Да и Конли конечно молодец, но после трёх четвёртых 6из7 трёшек - это удача.
По факту Леброн задыхается уже к концу 4 четверти. Дэвис подержался за шею, плечо, колено, бок. И это еще ПО для них не началось.