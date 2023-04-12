Диллон Брукс: «Не против сыграть против Леброна в первом раунде и сразу высадить его из плей-офф»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис Миннесота НБА НБА плей-офф Диллон Брукс НБА плей-ин Баскетбол

Защитник «Мемфиса» Диллон Брукс заявил, что не опасается возможной встречи с «Лейкерс» и Леброном Джеймсом в первом раунде плей-офф.

«Не против сыграть против Леброна в серии из семи матчей. Это было бы заметным событием, речь о наследии. Вернуться в плей-офф и высадить его в первом же раунде. Это стало бы хорошей проверкой для нашей команды.

У «Лейкерс» хороший состав, хорошие игроки, это стало бы хорошим вариантом для нас в первом раунде», – заявил Брукс.

«Гризлис» сыграют с «Лейкерс» в первом раунде, если калифорнийцы победят «Миннесоту» в матче плей-ин.

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

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2 комментария

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Леди Гаага
Брукс - клоун, конечно, но видя сегодняшнюю игру против Волков сегодня- это очень - очень вероятно.
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Adilet Abdyramanov
Он даже не вторая опция в атаке, Др Грин на минималках
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