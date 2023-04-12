Защитник « » Диллон Брукс заявил, что не опасается возможной встречи с « » и в первом раунде плей-офф.

«Не против сыграть против Леброна в серии из семи матчей. Это было бы заметным событием, речь о наследии. Вернуться в плей-офф и высадить его в первом же раунде. Это стало бы хорошей проверкой для нашей команды.

У «Лейкерс» хороший состав, хорошие игроки, это стало бы хорошим вариантом для нас в первом раунде», – заявил Брукс.

«Гризлис» сыграют с «Лейкерс» в первом раунде, если калифорнийцы победят «Миннесоту» в матче плей-ин.

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