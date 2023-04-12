«Лейкерс» вышли в плей-офф НБА и сыграют в первом раунде с «Мемфисом»
«Лейкерс» во вторник одолели в дополнительное время «Миннесоту» в домашнем матче плей-ин – 108:102.
Калифорнийский клуб благодаря победе получил седьмой посев в плей-офф. В первом раунде «озерники» сойдутся с «Мемфисом», который занял 2-е место по итогам регулярного чемпионата.
Серия стартует двумя матчами в Мемфисе. Первая игра состоится в воскресенье.
«Миннесоте» предстоит матч за выход в плей-офф с победителем пары «Новый Орлеан» – «Оклахома».
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