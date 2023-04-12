« » во вторник одолели в дополнительное время «Миннесоту» в домашнем матче плей-ин – 108:102.

Калифорнийский клуб благодаря победе получил седьмой посев в плей-офф. В первом раунде «озерники» сойдутся с « », который занял 2-е место по итогам регулярного чемпионата.

Серия стартует двумя матчами в Мемфисе. Первая игра состоится в воскресенье.

«Миннесоте» предстоит матч за выход в плей-офф с победителем пары « » – «Оклахома».

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