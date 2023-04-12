«Лейкерс» вышли в плей-офф НБА и сыграют в первом раунде с «Мемфисом»

Теги Лейкерс Мемфис Миннесота Новый Орлеан НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф НБА плей-ин Баскетбол

«Лейкерс» во вторник одолели в дополнительное время «Миннесоту» в домашнем матче плей-ин – 108:102.

Калифорнийский клуб благодаря победе получил седьмой посев в плей-офф. В первом раунде «озерники» сойдутся с «Мемфисом», который занял 2-е место по итогам регулярного чемпионата.

Серия стартует двумя матчами в Мемфисе. Первая игра состоится в воскресенье.

«Миннесоте» предстоит матч за выход в плей-офф с победителем пары «Новый Орлеан» – «Оклахома».

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47 комментариев

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гилберт
Ответ Илья Савчук
Если озерники так играть будут против медведей, то им конец. Сегодня уровень игры от обеих команд во второй половине не НБА, а какая-то ВТБ.
МБА.
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whoisme
Я думал тут стеб над лАЛ, а тут их фанатики всю клаву забрызгали. Оказывается то что сегодня было это норм и повод пнуть "хейтеров". Уже прошли Мишек через 3с-ю зону. Да вы просто космос лоалки) Сегодня один ломанный КЭТ сношал 2 четверти ЛАЛ. Сегодня одного ломанного КЭТа пока он не устал так и не уели. Но Мишек уже так прошли, ггг. Приплели сюда ГСВ к итогу. Но по факту такую Мини надо было заканчивать пораньше. Режима ПО нет, молодежь задрейфила, Леброн старый и не очень полезный уже. Перкинс это не человек это состояние души)
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Azat LA
Ответ Xell
Ну тут вин Лал в 6
Редкий случай, когда мне кажется, что Вы написали не безосновательный бред. Звучит реалистично.
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SopTecret
Ответ Dmitry Trepov
Ну, где там хейтеры? ЛАЛ точно на рыбалку едет?
пока на медвежью охоту
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bad_bear
Ответ Dmitry Trepov
Ну, где там хейтеры? ЛАЛ точно на рыбалку едет?
мишки во главе с Джа покажут ЛАЛ где раки зимуют 🤷
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Леди Гаага
Ответ Xell
А то что Лал в первой половине не настроились на второй состав Минни в голову не приходило?)) Ну и вначале все летело у волков и они умирали. Потом Лал врубили защиту. И волки сразу исчезли.
а, ну да, так то специально сливали, чтобы на Наггетс попасть, просто в перерыве прочитали Брукса и завелась машина, ахаха
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Леди Гаага
Ответ Xell
А то что Лал в первой половине не настроились на второй состав Минни в голову не приходило?)) Ну и вначале все летело у волков и они умирали. Потом Лал врубили защиту. И волки сразу исчезли.
конечно, и на второй состав не настроились, и судьи мешали, и Рассел подкуплен волками оказался, и Леброн, бегающий 40 минут с -17 рейтингом поддавался) и весь матч была атака убогая)
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Alexander Permyakov
Ответ заблокированному пользователю
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Уникально было бы, если бы ты беспристрастно упомянул такую же возможность у Кингз. А по итогу лишь, увы, сразу видно, с кем имеем дело.
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Vagant
Ответ заблокированному пользователю
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Вот!
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Xell
Лично я вижу у Лал хорошие шансы. Мишки в прошлом году также орали что вынесут ГС))
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Xell
Ответ Леди Гаага
Перед серией не вижу реальных шансов у Лал, разве что Дэвис начнет разрывать краску в каждой игре, а Лалки начнут попадать трехи на уровне 40 процентов,сегодня Волки были гораздо интереснее, но позором и одной из худших 4ых четвертей и ОТ в истории заруинили все себе. вижу 4-2 Мемфис максимум
А то что Лал в первой половине не настроились на второй состав Минни в голову не приходило?)) Ну и вначале все летело у волков и они умирали. Потом Лал врубили защиту. И волки сразу исчезли.
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Vagant
Ответ Я из Ленинграда
... Потекло... Что то Вы давно Д. Хэма не вспоминали?
Захочется, вспомню. Не захочется, не скажу. Я не являюсь его персональным хейтером.
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The Don Killuminati
Отскок унылый
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Xell
Ответ заблокированному пользователю
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Гс отлетят от Лейкерс!
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Xell
Ответ scorp19
Мемфис в 5
Ты забыл что Морант может распсиховаться))
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Xell
Ответ scorp19
Мемфис в 5
Будет 6—7игр. Мишки нио чем.
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Xell
Ответ scorp19
Сломается
Карри
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Я из Ленинграда
Ответ Vagant
Лейкерс" 2022-23 - лишь шестая команда в истории НБА, вышедшая в ПО, после старта сезона 2 победы - 10 поражений.
... Потекло... Что то Вы давно Д. Хэма не вспоминали?
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AnTikVar
32 очка пропустить во второй четверти и 38 за вторую половину...да и 4 в ОТ тоже сильно. Интересно будет посмотреть, как Мемфис будет страдать против этих ЛАЛ.
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Леди Гаага
Перед серией не вижу реальных шансов у Лал, разве что Дэвис начнет разрывать краску в каждой игре, а Лалки начнут попадать трехи на уровне 40 процентов,сегодня Волки были гораздо интереснее, но позором и одной из худших 4ых четвертей и ОТ в истории заруинили все себе.
вижу 4-2 Мемфис максимум
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Пользователь заблокирован
Ответ Vagant
Все четыре калифорнийские команды – "Кингз", "Клипперс", "Уорриорз" и "Лейкерс" - впервые в истории выходят в плей-офф.
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scorp19
Мемфис в 5
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sasaicustoms
перестрелка будет в Комптоне?
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scorp19
Ответ Xell
Тупо грузить на Дэвиса и все.
Сломается
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ST-L
Ответ Vagant
Лейкерс" 2022-23 - лишь шестая команда в истории НБА, вышедшая в ПО, после старта сезона 2 победы - 10 поражений.
аналитики спортс не дремлют
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