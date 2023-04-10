Владимир Гомельский назвал самые непредсказуемые серии 1-го раунда плей-офф НБА

Известный комментатор и эксперт назвал самые непредсказуемые серии первого раунда плей-офф НБА.

«Мне кажется, что в плей-офф этого сезона наиболее острыми и непредсказуемыми будут серии « » – « », «Финикс» – « » и «Сакраменто» – « ». Во всех трех парах решающим может оказаться фактор преимущества своего поля.

«Голден Стэйт» очень эффективно играет в текущем сезоне на своей площадке и очень слабо на выезде. Сакраменто имеет преимущество своего поля и может его использовать. Очень надеюсь на «Сакраменто» в серии», – заявил Гомельский.

«Даллас» с Дончичем и Кайри не попал в плей-офф. Что дальше?

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган