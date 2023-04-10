Владимир Гомельский назвал самые непредсказуемые серии 1-го раунда плей-офф НБА

Теги Кливленд Голден Стэйт Клипперс Нью-Йорк Финикс Сакраменто НБА Владимир Гомельский НБА плей-офф Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал самые непредсказуемые серии первого раунда плей-офф НБА.

«Мне кажется, что в плей-офф этого сезона наиболее острыми и непредсказуемыми будут серии «Кливленд» – «Никс», «Финикс» – «Клипперс» и «Сакраменто» – «Голден Стэйт». Во всех трех парах решающим может оказаться фактор преимущества своего поля.

«Голден Стэйт» очень эффективно играет в текущем сезоне на своей площадке и очень слабо на выезде. Сакраменто имеет преимущество своего поля и может его использовать. Очень надеюсь на «Сакраменто» в серии», – заявил Гомельский.

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7 комментариев

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ɔculpa
Ответ nbawade
Моя мама в этом случае говорит: "я не русская, мне 50% скидка".
Тогда ладно, извини)
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nbawade
Ответ ɔculpa
Как по мне, так "по-мне" – это новое достижение современной грамматики. Господи, да это же просто "по мне", на черта тут дефис?!
Моя мама в этом случае говорит: "я не русская, мне 50% скидка".
+1
0
+1
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ɔculpa
Ответ nbawade
Как по-мне ГСВ наиболее вероятные претенденты на титул, а тут оказывается у них непонятки с Сакраменто. Сильно сомневаюсь, чтобы Сакры смогли взять серию.
Как по мне, так "по-мне" – это новое достижение современной грамматики.
Господи, да это же просто "по мне", на черта тут дефис?!
+4
0
+4
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nbawade
Как по-мне ГСВ наиболее вероятные претенденты на титул, а тут оказывается у них непонятки с Сакраменто.
Сильно сомневаюсь, чтобы Сакры смогли взять серию.
+4
-2
+2
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Сергей Орлов
Кливленд и ГСВ заберут серии с -1.5, никакой интриги там нет.
+3
-2
+1
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andrushapumba
Спасибо, дед!
Взял 4-5 команды из регулярки и признал что они наиболее равны
+9
-1
+8
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kaissa
Кливленд и Финикс фавориты.
ГС - Сакраменто самая непонятная серия.
Когда и в каком состоянии вернется Уиггинс?!...
+3
0
+3
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