Владимир Гомельский назвал самые непредсказуемые серии 1-го раунда плей-офф НБА
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал самые непредсказуемые серии первого раунда плей-офф НБА.
«Мне кажется, что в плей-офф этого сезона наиболее острыми и непредсказуемыми будут серии «Кливленд» – «Никс», «Финикс» – «Клипперс» и «Сакраменто» – «Голден Стэйт». Во всех трех парах решающим может оказаться фактор преимущества своего поля.
«Голден Стэйт» очень эффективно играет в текущем сезоне на своей площадке и очень слабо на выезде. Сакраменто имеет преимущество своего поля и может его использовать. Очень надеюсь на «Сакраменто» в серии», – заявил Гомельский.
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Господи, да это же просто "по мне", на черта тут дефис?!
Сильно сомневаюсь, чтобы Сакры смогли взять серию.
Взял 4-5 команды из регулярки и признал что они наиболее равны
ГС - Сакраменто самая непонятная серия.
Когда и в каком состоянии вернется Уиггинс?!...