Джимми Батлер: «В пятницу мы должны показать игру прямо противоположную той, что показали с «Атлантой»
Лидер «Майами» Джимми Батлер подвел итоги матча плей-ин с «Атлантой» (105:116).
«Майами» оспорит оставшуюся путевку в плей-офф с победителем пары «Торонто» – «Чикаго».
«Мы должны сохранять уверенность. Важно знать, что мы способны победить, если с самого начала будет действовать правильным образом, ну и бороться за подбор. Но когда мяч не идет в кольцо, мы фолим, не знаю, это никогда не было нашей победной формулой. Так что в пятницу мы должны показать игру прямо противоположную той, что показали сегодня вечером.
С подбором все получилось очень плохо. Мы не боролись за отскоки, они собрали их все, набрали все очки второго шанса. Это решило исход», – заявил Батлер.
«Хоукс» превзошли соперника на подборе 63-39.
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