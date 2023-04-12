Лидер « » подвел итоги матча плей-ин с «Атлантой» (105:116).

«Майами» оспорит оставшуюся путевку в плей-офф с победителем пары « » – « ».

«Мы должны сохранять уверенность. Важно знать, что мы способны победить, если с самого начала будет действовать правильным образом, ну и бороться за подбор. Но когда мяч не идет в кольцо, мы фолим, не знаю, это никогда не было нашей победной формулой. Так что в пятницу мы должны показать игру прямо противоположную той, что показали сегодня вечером.

С подбором все получилось очень плохо. Мы не боролись за отскоки, они собрали их все, набрали все очки второго шанса. Это решило исход», – заявил Батлер.

«Хоукс» превзошли соперника на подборе 63-39.

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