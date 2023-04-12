Джимми Батлер: «В пятницу мы должны показать игру прямо противоположную той, что показали с «Атлантой»

Теги Атланта Чикаго Майами Торонто НБА Джимми Батлер НБА плей-ин Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер подвел итоги матча плей-ин с «Атлантой» (105:116).

«Майами» оспорит оставшуюся путевку в плей-офф с победителем пары «Торонто» – «Чикаго».

«Мы должны сохранять уверенность. Важно знать, что мы способны победить, если с самого начала будет действовать правильным образом, ну и бороться за подбор. Но когда мяч не идет в кольцо, мы фолим, не знаю, это никогда не было нашей победной формулой. Так что в пятницу мы должны показать игру прямо противоположную той, что показали сегодня вечером.

С подбором все получилось очень плохо. Мы не боролись за отскоки, они собрали их все, набрали все очки второго шанса. Это решило исход», – заявил Батлер.

«Хоукс» превзошли соперника на подборе 63-39.

В 2017-м Уэстбрук побил рекорд, державшийся 50 лет, и стал MVP. Видимо, самым недостойным MVP в истории

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Сухавалов
Вы весь сезон играете не ахти, с чего вдруг в пятницу что-то изменится?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мага2101
Джимбо переоценен. Майами никуда не выйдут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ответ AEZAKMI228
да, с бостоном было бы легче, ну да ладно бывает
Хорошо, что у вас есть оптимизм по поводу выхода в плей-офф. Посмотрим. Чикаго в хорошей форме после МВЗ и у Торонто неплохая вторая часть сезона. Хит будет проще из за дополнительного дня отдыха, но Плей-ИН непредсказуем из за того, что 1 матч решает все.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Королёв
"Зато в Майами растят чемпионов"©
Удачи Торонто! Они однозначно поинтереснее будут
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Magzhan Estigarribia
Я за Чикаго
Но и Торонто импонирует
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alex27
Эпический износ был на щитах..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AEZAKMI228
Ответ xamer 9
Ужасный день и у Джимми и у Бэма. Второй матч будет не менее сложным, но мало верится, что команда, которая получит вторую путевку в ПИ хоть какие то проблемы доставит Милуоки
да, с бостоном было бы легче, ну да ладно бывает
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AEZAKMI228
джимбо в кархарте сидел на пресс конференции
наш человек
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ужасный день и у Джимми и у Бэма. Второй матч будет не менее сложным, но мало верится, что команда, которая получит вторую путевку в ПИ хоть какие то проблемы доставит Милуоки
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nikolay
Надо было Хаслема выпускать! :)
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий