В плей-ин НБА «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой», «Майами» – с «Атлантой»

Сегодня завершился регулярный чемпионат НБА сезона-22/23 и определились участники турнира плей-ин.

В рамках турнира плей-ин команды, имеющие посевы с 7-го по 10-й, проводят два матча для определения двух участников плей-офф. Команды, располагающиеся в зоне плей-офф (7-е-8-е места) могут проиграть одну встречу, команды вне зоны плей-офф не имеют права на осечку.

На Западе сыграют:

«Лейкерс» (7) – «Миннесота» (8), 11 апреля, 5.00

«Новый Орлеан» (9) – «Оклахома» (10), 12 апреля, 4.30

На Востоке встретятся:

«Майами» (7) – «Атланта» (8), 11 апреля, 2.30

«Торонто» (9) – «Чикаго» (10), 12 апреля, 2.00

Матчи турнира плей-ин пройдут 11-14 апреля. Преимущество домашней площадки имеют команды с более высоким посевом.