В плей-ин НБА «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой», «Майами» – с «Атлантой»

Теги Атланта Чикаго Лейкерс Майами Миннесота Новый Орлеан Торонто НБА Оклахома-Сити НБА плей-ин Баскетбол

Сегодня завершился регулярный чемпионат НБА сезона-22/23 и определились участники турнира плей-ин.

В рамках турнира плей-ин команды, имеющие посевы с 7-го по 10-й, проводят два матча для определения двух участников плей-офф. Команды, располагающиеся в зоне плей-офф (7-е-8-е места) могут проиграть одну встречу, команды вне зоны плей-офф не имеют права на осечку.

На Западе сыграют:

«Лейкерс» (7) – «Миннесота» (8), 11 апреля, 5.00

«Новый Орлеан» (9) – «Оклахома» (10), 12 апреля, 4.30

На Востоке встретятся:

«Майами» (7) – «Атланта» (8), 11 апреля, 2.30

«Торонто» (9) – «Чикаго» (10), 12 апреля, 2.00

Матчи турнира плей-ин пройдут 11-14 апреля. Преимущество домашней площадки имеют команды с более высоким посевом.

5 комментариев

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Друг Джордана
Интересные противостояния намечаются.

Лэйкерс желаю победы. Хочется узнать, действительно они сильны. Есть ли у них плей-офф режим. Есть ли чемпионские амбиции. Ну и, конечно, этих ребят будем обсуждать на спортсе в двойном размере, что всегда веселее.
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Goddemic
Ответ Михаил Евдокимов
Надеюсь Лейкерс выйдут с 7 места. А там может сойдутся звезды и они сыграют с ГСВ в полуфинале запада. Леброн против Стефа, классика
Трудно им против Мемфиса будет.
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Xell
Лал пройдут дома Минни.
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Magzhan Estigarribia
Поболеем за Чикаго
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Михаил Евдокимов
Надеюсь Лейкерс выйдут с 7 места. А там может сойдутся звезды и они сыграют с ГСВ в полуфинале запада. Леброн против Стефа, классика
+3
-1
+2
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