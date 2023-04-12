Кайл Андерсон о стычке с Руди Гобером: «Мы со всем разобрались. В спорте такое происходит постоянно»

Форвард «Миннесоты» подтвердил, что помирился с после инцидента, который произошел во время воскресного заключительного матча регулярного чемпионата против «Нового Орлеана».

«Мы со всем разобрались.

В спорте такое происходит постоянно. Люди ведут себя так, как будто никогда раньше такого не видели. Мы взрослые мужчины. Мы способны забыть об этом. Мы оба хотим победить.

Мы поговорили в тот же вечер, и ситуация развернулась довольно глупо, если честно. Мы партнеры по команде, в конце концов. Я не хочу противостояния Кайла и Руди. Это не так. Я всегда горой за своих партнеров по команде, так что проехали», – сказал Андерсон.

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