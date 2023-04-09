Руди Гобер ударил Кайла Андерсона во время тайм-аута
Между игроками «Миннесоты» центровым Руди Гобером и форвардом Кайлом Андерсоном произошла потасовка во время тайм-аута матча с «Новым Орлеаном».
Игроки что-то бурно обсуждали, и в пылу разговора Гобер решил ударить своего партнера по команде. Торин Принс оттолкнул центрового, команда развела конфликтующих в разные стороны.
Организация отстранила игрока от второй половины матча и отправила его домой, сообщают инсайдеры.
Андрей Кириленко был еще круче, чем вы запомнили. В Америке его даже сравнивают со Скотти Пиппеном
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта
«И тут я понимаю, что шорты здесь, а команда – там»: администратор ЦСКА рассказывает о жизни клуба изнутри
Терпеть, чтобы тебя поучала, размахивая руками, какая-то Кайла, Гоберу не стоит; правильно сделает если уйдёт.
Да, контракт у него завышен, но половина команд НБА его с удовольствием возьмёт.
Не зря Андерсена называют "слоу-Кайл".
Лет через 10 (а скорее всего еще раньше) этот трейд будут вспоминать в подборках "Топ худших обменов в истории".