Руди Гобер ударил Кайла Андерсона во время тайм-аута

Между игроками «Миннесоты» центровым и форвардом произошла потасовка во время тайм-аута матча с « ».

Игроки что-то бурно обсуждали, и в пылу разговора Гобер решил ударить своего партнера по команде. Торин Принс оттолкнул центрового, команда развела конфликтующих в разные стороны.

Организация отстранила игрока от второй половины матча и отправила его домой, сообщают инсайдеры.

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