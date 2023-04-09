Руди Гобер ударил Кайла Андерсона во время тайм-аута

Теги Миннесота Новый Орлеан НБА Руди Гобер Кайл Андерсон Баскетбол

Между игроками «Миннесоты» центровым Руди Гобером и форвардом Кайлом Андерсоном произошла потасовка во время тайм-аута матча с «Новым Орлеаном».

Игроки что-то бурно обсуждали, и в пылу разговора Гобер решил ударить своего партнера по команде. Торин Принс оттолкнул центрового, команда развела конфликтующих в разные стороны.

Организация отстранила игрока от второй половины матча и отправила его домой, сообщают инсайдеры.

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14 комментариев

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Marduhai
Годами в Миннесоте не получается создать нормальный коллектив, вечно кого-то делают изгоями. Кого там только не съедали ... Рубио, Батлера, Уиггинса, Рассела...
Терпеть, чтобы тебя поучала, размахивая руками, какая-то Кайла, Гоберу не стоит; правильно сделает если уйдёт.
Да, контракт у него завышен, но половина команд НБА его с удовольствием возьмёт.
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Алексей Водонос
Это ж такое тот дебилоид сказал Гоберу? К тому же перед самым плей-офф...
Не зря Андерсена называют "слоу-Кайл".
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Misunderstood
Гобер и до этого мне казался странным типом (токсик, плакса, ну и не самый умный), но тут вообще финиш, ещё нравится, что он сам первый ударил и тут же начал пятиться подальше🤡
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Константин Ловков
Ну гений, что сказать
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Кирилл
Шэмс написал, что Миннесота отправила Гомера с игры домой после этого инцидента )
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Dmitriy Yarmolenko
Гобер какую то дичь творит
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Геннадий Хиккарян
Горсть ролевиков, 5 пиков первого раунда и почти 50 миллионов в год вот за это убожество.
Лет через 10 (а скорее всего еще раньше) этот трейд будут вспоминать в подборках "Топ худших обменов в истории".
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RayRay
Дело Грина живёт , однако ..
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Донован хозяин НБА
Лучшее атакующее действие Гобера в сезоне
+24
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+23
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Полцарства за коня, который и лягнуть нормально не может
+4
-2
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nvidia1976
Дружный коллектив. Оклахому порвут однозначно.
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Кирилл
Классная у них атмосфера перед плей-ин )))
+16
-1
+15
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терминатор киборгов
MORTAL COMBAT!!!
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Anttii
Ну и учудил
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