Главный тренер «Лейкерс» ответил на вопрос о том, может ли ситуация с центровым «Миннесоты» как-то изменить планы команды перед матчем плей-ин.

Гобер во время тайм-аута ударил одноклубника , за что был отстранен на одну игру.

«Не думаю, что это отвлекающий фактор для нас. Это не касается «Лейкерс», мы же сосредоточены только на том, что касается «Лейкерс». Им не повезло, что так получилось, но у меня нет мнения на этот счет. Это не влияет на то, как будут играть «Лейкерс», кто будет играть за « », – заявил Хэм.

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