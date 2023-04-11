Дарвин Хэм о ситуации с Гобером: «Это не влияет на то, как будут играть «Лейкерс»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Руди Гобер Кайл Андерсон Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм ответил на вопрос о том, может ли ситуация с центровым «Миннесоты» Руди Гобером как-то изменить планы команды перед матчем плей-ин.

Гобер во время тайм-аута ударил одноклубника Кайла Андерсона, за что был отстранен на одну игру.

«Не думаю, что это отвлекающий фактор для нас. Это не касается «Лейкерс», мы же сосредоточены только на том, что касается «Лейкерс». Им не повезло, что так получилось, но у меня нет мнения на этот счет. Это не влияет на то, как будут играть «Лейкерс», кто будет играть за «Лейкерс», – заявил Хэм.

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1 комментарий

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Антон Антнов
Лалкам даже мяч в кольцо бросать не надо. Будут просто подходить к щиту и класть мяч в корзину.
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