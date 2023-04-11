Стивен Эй Смит о Гобере и Макдэниелсе: «Глупо и безответственно. «Миннесоте» конец»

Известный спортивный эксперт раскритиковал игроков «Миннесоты» за глупые поступки накануне матча плей-ин против « ».

« замахивается и бьет – глупо, незрело, агрессивно, необоснованно, неправильно. Несмотря на то, что Кайл Андерсон назвал его сукой. Да, он это сделал. Именно это он сказал ему. Вот почему Руди замахнулся на него.

Затем Джейден Макдэниелс, один из лучших защищающихся в лиге, который, по всей вероятности, защищался бы против Леброна Джеймса, берет и выбивает себя до конца сезона, потому что чем-то расстроен, бьет по стене и ломает себе руку. Тупой. Не ты, Джейден, а твой поступок. Тупой и безответственный. «Миннесоте» конец», – сказал Смит.

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