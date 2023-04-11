Стивен Эй Смит о Гобере и Макдэниелсе: «Глупо и безответственно. «Миннесоте» конец»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Руди Гобер Кайл Андерсон Стивен Эй Смит Джейден Макдэниэлс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит раскритиковал игроков «Миннесоты» за глупые поступки накануне матча плей-ин против «Лейкерс».

«Руди Гобер замахивается и бьет Кайла Андерсона – глупо, незрело, агрессивно, необоснованно, неправильно. Несмотря на то, что Кайл Андерсон назвал его сукой. Да, он это сделал. Именно это он сказал ему. Вот почему Руди замахнулся на него.

Затем Джейден Макдэниелс, один из лучших защищающихся в лиге, который, по всей вероятности, защищался бы против Леброна Джеймса, берет и выбивает себя до конца сезона, потому что чем-то расстроен, бьет по стене и ломает себе руку. Тупой. Не ты, Джейден, а твой поступок. Тупой и безответственный. «Миннесоте» конец», – сказал Смит.

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1 комментарий

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serginn
"Не ты, Джейден, а твой поступок. Да вообще-то и ты тоже"
+9
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+9
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