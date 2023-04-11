Участие Карла-Энтони Таунса в матче с «Лейкерс» под вопросом из-за повреждения
Участие звездного центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса в матче плей-ин с «Лейкерс» во вторник находится под вопросом.
Таунс помещен в список травмированных, где отмечено, что его беспокоит правая икроножная мышца. Из-за аналогичной проблемы бигмен по ходу сезона пропустил почти 4 месяца.
В составе «Вулвз» точно не будет Руди Гобера (дисквалификация), Наза Рида (перелом) и Джейдена Макдэниэлса (перелом).
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Вот например Клипперс с Финиксом играют.У ЛАК Пол Джордж травмирован, пусть Санс Букера уберут.Так ведь не хотят...
Если бы такое произошло - это автоматом поражение команде
Поздновато что то...))))