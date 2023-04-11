Участие Карла-Энтони Таунса в матче с «Лейкерс» под вопросом из-за повреждения

Участие звездного центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса в матче плей-ин с « » во вторник находится под вопросом.

Таунс помещен в список травмированных, где отмечено, что его беспокоит правая икроножная мышца. Из-за аналогичной проблемы бигмен по ходу сезона пропустил почти 4 месяца.

В составе «Вулвз» точно не будет (дисквалификация), (перелом) и (перелом).

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