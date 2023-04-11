Участие Карла-Энтони Таунса в матче с «Лейкерс» под вопросом из-за повреждения

Теги травмы Лейкерс Миннесота НБА Руди Гобер Карл-Энтони Таунс Наз Рид Джейден Макдэниэлс НБА плей-ин Баскетбол

Участие звездного центрового «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса в матче плей-ин с «Лейкерс» во вторник находится под вопросом.

Таунс помещен в список травмированных, где отмечено, что его беспокоит правая икроножная мышца. Из-за аналогичной проблемы бигмен по ходу сезона пропустил почти 4 месяца.

В составе «Вулвз» точно не будет Руди Гобера (дисквалификация), Наза Рида (перелом) и Джейдена Макдэниэлса (перелом).

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9 комментариев

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Taxi64
Таунс просто тоже соперников не блокирует, решил ну его нафик эти проблемы
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Олег Иванов
Ответ Forza
Кто знает, а по правилам НБА, если в команде в живых осталось меньше пяти человек, то как быть? Мне кажется, может быть как никогда актуальная инфа.
Надо просто у соперника тоже игроков убирать.Равносильных конечно.Чтобы по-честному.
Вот например Клипперс с Финиксом играют.У ЛАК Пол Джордж травмирован, пусть Санс Букера уберут.Так ведь не хотят...
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Мурзин Ринат
Ответ Mr.BadGuy
Без КАТа они могут даже лучше сыграть. Эдвардс как лидер команды намного лучше. Я б особо не радовался.
Без Макдэниэлса, КАТа и Гобера, и без Рида на скамейки, какой лучше? все схемы и наигранность под откос
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Олег Иванов
Вообще не понимаю эту Миннесоту.Кто у них там лидер?Что они мутят??
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Dmitry Polovnikov
Ну так удочки уже куплены, лодки арендованы, уже должны были быть на озёрах, а приходится плей-ин играть. Нужно срочно сливаться.
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xamer 9
Ответ Forza
Кто знает, а по правилам НБА, если в команде в живых осталось меньше пяти человек, то как быть? Мне кажется, может быть как никогда актуальная инфа.
Это не тот случай, да и чтобы такое случилось нужна какая нибудь пандемия.
Если бы такое произошло - это автоматом поражение команде
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Mr.BadGuy
Без КАТа они могут даже лучше сыграть. Эдвардс как лидер команды намного лучше. Я б особо не радовался.
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kaissa
Танкуют что-ли?!))) Или Лоад Менеджмент?)))
Поздновато что то...))))
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Антон Антнов
Отлично ЛАЛ на седьмом месте устроились.
+1
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Вайле
Ответ Forza
Кто знает, а по правилам НБА, если в команде в живых осталось меньше пяти человек, то как быть? Мне кажется, может быть как никогда актуальная инфа.
В команде числятся 15 игроков. Так что пока запас есть.
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Вайле
Аж подозрительно. Как будто слить хотят. Может надеются выйти на Денвер с восьмого места?
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Forza
Кто знает, а по правилам НБА, если в команде в живых осталось меньше пяти человек, то как быть? Мне кажется, может быть как никогда актуальная инфа.
+6
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