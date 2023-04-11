Тим Коннелли об отстранении Руди Гобера: «У нас есть стандарты, которых мы должны придерживаться»

Президент «Миннесоты» Тим Коннелли заявил, что у него не было иного выбора, кроме как дисквалифицировать центрового за его поведение во время воскресного заключительного матча регулярного чемпионата против «Нового Орлеана».

«У нас есть стандарты, которых мы должны придерживаться. Мы видели, что произошло, и это было унизительно. Дело не в том, кто мы как организация, а кто Руди как профессионал.

Парни быстро помирились, но мы стараемся быть высококлассной организацией и придерживаться высоких стандартов», – сказал Коннели.

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