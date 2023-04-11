Тим Коннелли об отстранении Руди Гобера: «У нас есть стандарты, которых мы должны придерживаться»

Теги Лейкерс Миннесота НБА Руди Гобер Тим Коннелли Кайл Андерсон Баскетбол

Президент «Миннесоты» Тим Коннелли заявил, что у него не было иного выбора, кроме как дисквалифицировать центрового Руди Гобера за его поведение во время воскресного заключительного матча регулярного чемпионата против «Нового Орлеана».

«У нас есть стандарты, которых мы должны придерживаться. Мы видели, что произошло, и это было унизительно. Дело не в том, кто мы как организация, а кто Руди как профессионал.

Парни быстро помирились, но мы стараемся быть высококлассной организацией и придерживаться высоких стандартов», – сказал Коннели.

Гобер пропустит матч плей-ин против «Лейкерс» за то, что ударил партнера по команде Кайла Андерсона.

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5 комментариев

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Kirill Zenin
У нас есть стандарты - пропускать плей-офф
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vik444
Прежде всего для стандартов тренера возьмите. А то в команде игроки дают указания как играть.
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The Don Killuminati
Играй вы плей-ин с 9-го места - не было бы никаких стандартов, даже Таунс был бы здоров)
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The_Enot
Миннесота пропустит плей-офф, хотя шансов с Гобером было не намного больше.
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GORCHITSKY@MAIL.RU
Без Гобера у них шансов нет,дебилы,себя сами закапывают.А Андерсон главное как провокатор прав…Нашли козла отпущения.
+3
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+3
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