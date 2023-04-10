Дрэймонд Грин подколол Руди Гобера после его конфликта с одноклубником

Форвард « » отреагировал на конфликтную ситуацию в «Миннесоте» с участием центрового .

Перед началом сезона Гобер написал в соцсетях «Неуверенность в себе всегда ярко проявляется» после того, как Грин во время тренировки ударил одноклубника .

В воскресенье француз во время тайм-аута ударил товарища по команде . Грин полностью повторил пост игрока «Вулвз» у себя в соцсетях: «Неуверенность в себе всегда ярко проявляется».

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