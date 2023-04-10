Дрэймонд Грин подколол Руди Гобера после его конфликта с одноклубником
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отреагировал на конфликтную ситуацию в «Миннесоте» с участием центрового Руди Гобера.
Перед началом сезона Гобер написал в соцсетях «Неуверенность в себе всегда ярко проявляется» после того, как Грин во время тренировки ударил одноклубника Джордана Пула.
В воскресенье француз во время тайм-аута ударил товарища по команде Кайла Андерсона. Грин полностью повторил пост игрока «Вулвз» у себя в соцсетях: «Неуверенность в себе всегда ярко проявляется».
Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган
держи 🧯 инструкцию в интернете найдешь.