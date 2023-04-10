Дрэймонд Грин подколол Руди Гобера после его конфликта с одноклубником

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Руди Гобер Дрэймонд Грин Кайл Андерсон соцсети Джордан Пул Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин отреагировал на конфликтную ситуацию в «Миннесоте» с участием центрового Руди Гобера.

Перед началом сезона Гобер написал в соцсетях «Неуверенность в себе всегда ярко проявляется» после того, как Грин во время тренировки ударил одноклубника Джордана Пула.

В воскресенье француз во время тайм-аута ударил товарища по команде Кайла Андерсона. Грин полностью повторил пост игрока «Вулвз» у себя в соцсетях: «Неуверенность в себе всегда ярко проявляется».

Драки одноклубников, кресло-качалка в подарок и 4-секундный матч: последний день сезона НБА превратился в грандиозный балаган

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Петров
Ответ Матвей Дойников
Кинул стрелку, единственная твоя опция
вобще то отпустил шпильку, ты как бы на баскет ветке.
держи 🧯 инструкцию в интернете найдешь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Дойников
Ответ Илья Петров
точно так же как у тебя от меня ))
Кинул стрелку, единственная твоя опция
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Петров
Ответ Матвей Дойников
Как же у тебя попа сгорает от йорка
точно так же как у тебя от меня ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Дойников
Ответ Илья Петров
Это про Грина или йорка?
Как же у тебя попа сгорает от йорка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Матвей Дойников
Ответ Nightyork97
Ну да, только ты побежал из-за денег на Пула, максимальный 🤡 Гобер просто вспылил из-за игры, тут ситуации разные. Гобер раз в 5 приятнее человек чем этот кумир глоров. Сразу что-то писать начал, лучше бы написал что-то про Брукса. В прошлый раз он его унизил и он сбежал с арены поджав хвост. Скорее слюни пускать на Джеймса, скоро контракт подписывать новый. Двери сами себя не откроют
Не восхищаюсь грином, да и всем гцу. Но гобер в разы хуже, еще и туп как пробка
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
unrecyclable
Это получается шпильку отпустил?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Петров
Ответ Aleksey001
Было бы странно, если бы он промолчал 😁
Это про Грина или йорка?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Giorgi Mikeladze
Гоберу после случая с Коронной вообще стоит задуматься о фразе молчание золото
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DonnyRu
А если бы Гобер вдарил Грину?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nightyork97
Ну да, только ты побежал из-за денег на Пула, максимальный 🤡 Гобер просто вспылил из-за игры, тут ситуации разные. Гобер раз в 5 приятнее человек чем этот кумир глоров. Сразу что-то писать начал, лучше бы написал что-то про Брукса. В прошлый раз он его унизил и он сбежал с арены поджав хвост. Скорее слюни пускать на Джеймса, скоро контракт подписывать новый. Двери сами себя не откроют
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stingray_
Ну да, надо обналичивать чеки..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
semavolley
Лучший 😁😁
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр -
Отлично затролил))
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey001
Было бы странно, если бы он промолчал 😁
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий