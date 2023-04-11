Демаркус Казинс продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА Демаркус Казинс (32 года, 208 см) подписал контракт с пyэpтo-pикaнcким клубом «Гуайнабо Метс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

32-летний центровой продолжает предпринимать попытки вернуться в НБА.

Казинс не играет в НБА с сезона-2021/22. Последним клубом центрового был «Денвер», за который он набирал 8,9 очка и 5,5 подбора в среднем за матч.

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