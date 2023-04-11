Демаркус Казинс продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

Теги переходы НБА чемпионат Пуэрто-Рико Демаркус Казинс Баскетбол

Четырехкратный участник Матча всех звезд НБА Демаркус Казинс (32 года, 208 см) подписал контракт с пyэpтo-pикaнcким клубом «Гуайнабо Метс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

32-летний центровой продолжает предпринимать попытки вернуться в НБА.

Казинс не играет в НБА с сезона-2021/22. Последним клубом центрового был «Денвер», за который он набирал 8,9 очка и 5,5 подбора в среднем за матч.

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8 комментариев

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Klna Jislime
Видно что Казинс глупый человек, раз не смог сам себя объективно оценить со стороны, он давно уже не молод ему не 25 лет
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elephant12
Приехал бы в наш чемпионат, перезапустил бы карьеру. Денег бы отсыпали больше чем в Пуэрто-Рико. Нужно было с Беверли посоветоваться
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Артём Голобородько
Чувак так поплыл головой на вью у Кевина Гарнетта, что его течением аж в Пуэрто-Рико унесло 😂
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Дмитрий Куркаев
Ох НБА, как же можно разбрасываться лучшими центровыми: лучший в Тайване, второй в Пуэрто-Рико, вот и третий туда же умотал(
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Сергей Орлов
Блин, хотел про топ3 написать, а коршуны уже налетели) Вот это оперативность)
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pro~dj
конкурс на лучшую шутку по ТОП3 центрового прямо сейчас объявляется открытым! )
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Артём Артём
Что сказать 3-ий центровой Нба!
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Daff Rogers
Наверно, даже в этой лиге он не будет #3 центром
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