Демаркус Казинс о ситуации с Джа Морэнтом: «Это доказывает важность настоящих ветеранов в команде»
32-летний свободный агент Демаркус Казинс после инцидента с Джа Морэнтом заявил, что «Мемфису» не хватает опытных игроков в составе.
«Надеюсь, это доказывает важность настоящих ветеранов в команде. Ни одна молодая команда не должна обходиться без нескольких ветеранов в составе», – написал Казинс в соцсети.
Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига начала свое расследование. Лидер «Гризлис» отстранен как минимум на два матча.
Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?
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