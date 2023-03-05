Демаркус Казинс о ситуации с Джа Морэнтом: «Это доказывает важность настоящих ветеранов в команде»

32-летний свободный агент после инцидента с заявил, что « » не хватает опытных игроков в составе.

«Надеюсь, это доказывает важность настоящих ветеранов в команде. Ни одна молодая команда не должна обходиться без нескольких ветеранов в составе», – написал Казинс в соцсети.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига начала свое расследование. Лидер «Гризлис» отстранен как минимум на два матча.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?