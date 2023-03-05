Демаркус Казинс о ситуации с Джа Морэнтом: «Это доказывает важность настоящих ветеранов в команде»

Теги Мемфис НБА Демаркус Казинс Джа Морэнт Баскетбол

32-летний свободный агент Демаркус Казинс после инцидента с Джа Морэнтом заявил, что «Мемфису» не хватает опытных игроков в составе.

«Надеюсь, это доказывает важность настоящих ветеранов в команде. Ни одна молодая команда не должна обходиться без нескольких ветеранов в составе», – написал Казинс в соцсети.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. Лига начала свое расследование. Лидер «Гризлис» отстранен как минимум на два матча.

Джа Морэнта все чаще сравнивают с Дерриком Роузом – и ждут таких же страшных травм. Это реально?

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5 комментариев

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Cash_flow
Тут согласен, Зибо Рэндольфа сейчас очень недостаёт раздевалке Гриззлис
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Insamo217
хорошая попытка, Казинс, но нет)
+2
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+2
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Казимир Стыцько
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
Я так понимаю, Казинс на себя намекает, как на ветерана? Ну так себе пример для подражания.
Нет, он намекает, что мог бы легко надавать Моранту батиных подзатыльников
+6
-1
+5
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Телохранитель Джеймса Уорти
Я так понимаю, Казинс на себя намекает, как на ветерана? Ну так себе пример для подражания.
+3
0
+3
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Лютик
Гилберт Аринас подтверждает)
+2
0
+2
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