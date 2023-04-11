Известный центровой объяснил, почему выступает против завоевания лидером « » третьего приза MVP подряд.

«Мне не очень нравится расклад, при котором Йокич выигрывает три MVP подряд. Потому что за этим должен следовать вопрос: «А он может быть лучшим баскетболистом из всех, кто выходил на площадку?» Мне кажется, мы все сойдемся в том, что это не так. Я не говорю, что это невозможно, не говорю, что он не заслуживает чего-то большего в будущем, что этого не будет дальше в его карьере, но на данном этапе я не готов говорить об этом. Он ничего не выиграл, не выходил в финал. В его случае существует еще много факторов, от которых зависят какие-то выводы. Это единственное, что меня беспокоит.

На данный момент, он лучший центровой всех времен. Три приза MVP подряд? Мы ставим его выше Шакила, Хакима, Данкана и Уилта, но это не такое очевидное сравнение, потому что всем известно, чего добились эти люди. Можем ли мы сейчас сказать, что Йокич не только лучший «большой» всех времен, но и лучший игрок всех времен с тремя наградами подряд? Мне это не кажется правильным», – заявил Казинс.

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