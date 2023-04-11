Демаркус Казинс: «Мне не очень нравится расклад, при котором Йокич выигрывает три MVP подряд»

Теги Денвер НБА Демаркус Казинс Никола Йокич Баскетбол

Известный центровой Демаркус Казинс объяснил, почему выступает против завоевания лидером «Денвера» Николой Йокичем третьего приза MVP подряд.

«Мне не очень нравится расклад, при котором Йокич выигрывает три MVP подряд. Потому что за этим должен следовать вопрос: «А он может быть лучшим баскетболистом из всех, кто выходил на площадку?» Мне кажется, мы все сойдемся в том, что это не так. Я не говорю, что это невозможно, не говорю, что он не заслуживает чего-то большего в будущем, что этого не будет дальше в его карьере, но на данном этапе я не готов говорить об этом. Он ничего не выиграл, не выходил в финал. В его случае существует еще много факторов, от которых зависят какие-то выводы. Это единственное, что меня беспокоит.

На данный момент, он лучший центровой всех времен. Три приза MVP подряд? Мы ставим его выше Шакила, Хакима, Данкана и Уилта, но это не такое очевидное сравнение, потому что всем известно, чего добились эти люди. Можем ли мы сейчас сказать, что Йокич не только лучший «большой» всех времен, но и лучший игрок всех времен с тремя наградами подряд? Мне это не кажется правильным», – заявил Казинс.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
Натянутые сравнения. Нэш взял два подряд. Стоктон был далёк от такого признания.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pol1986
Вообще Буги мог ограничиться своим первым предложением и закончить. Мысль там сразу ясна. Не нравится и всё тут)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kemp
Ответ VladislavZ
Казинс не смог понять, как в текст вставить свой главный аргумент, что Йокич не негр.
Он не смог понять, как вставить Эмбида в текст.
У всей гангста братвы пригорает конкретно, что Йокич на коне.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Егоров
Чё он несёт. Это награда лучшему игроку конкретного регулярного сезона. Йокич виноват, что по эффективности он лучший игрок в лиге? Причем тут выход в финал? За финал отдельная награда есть...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kemp
Ответ VladislavZ
Казинс не смог понять, как в текст вставить свой главный аргумент, что Йокич не негр.
😆😆😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Телохранитель Джеймса Уорти
А не метит ли Казинс в эксперты ESPN? Ведь тренироваться набрасывать откровенную чушь уже начал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марат Ильясов
Йокичу вообще до п.ды ваши награды, он думает быстрее бы в Сербию угнать и покататься на лошадках!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VladislavZ
Казинс не смог понять, как в текст вставить свой главный аргумент, что Йокич не негр.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misunderstood
Американс гетто бойз как всегда) вот поэтому Буги тебя даже твой бывший тренер больше сезона в команде не продержал) слишком много умных мыслей)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Денис Храпунов
А разве так стоит вопрос? Разве речь не про лучшего игрока регулярки? Если не навешивать на этот приз вселенских масштабов вопросы, то Йокич вполне его заслужил.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий