Демаркус Казинс: «Мне не очень нравится расклад, при котором Йокич выигрывает три MVP подряд»
Известный центровой Демаркус Казинс объяснил, почему выступает против завоевания лидером «Денвера» Николой Йокичем третьего приза MVP подряд.
«Мне не очень нравится расклад, при котором Йокич выигрывает три MVP подряд. Потому что за этим должен следовать вопрос: «А он может быть лучшим баскетболистом из всех, кто выходил на площадку?» Мне кажется, мы все сойдемся в том, что это не так. Я не говорю, что это невозможно, не говорю, что он не заслуживает чего-то большего в будущем, что этого не будет дальше в его карьере, но на данном этапе я не готов говорить об этом. Он ничего не выиграл, не выходил в финал. В его случае существует еще много факторов, от которых зависят какие-то выводы. Это единственное, что меня беспокоит.
На данный момент, он лучший центровой всех времен. Три приза MVP подряд? Мы ставим его выше Шакила, Хакима, Данкана и Уилта, но это не такое очевидное сравнение, потому что всем известно, чего добились эти люди. Можем ли мы сейчас сказать, что Йокич не только лучший «большой» всех времен, но и лучший игрок всех времен с тремя наградами подряд? Мне это не кажется правильным», – заявил Казинс.
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У всей гангста братвы пригорает конкретно, что Йокич на коне.