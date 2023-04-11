Четырехкратный участник Матча звезд дал понять, что не сомневается в своих способностях, несмотря на то, что так и не получил приглашение от клубов НБА в этом сезоне.

«На данный момент я третий среди лучших центровых НБА.

Почему я не в команде? Не знаю, игра стала другой. Энергия стала совсем другой.

Ушла основа. Соревновательного духа больше нет, совсем. Желание сделать парня, который стоит перед тобой – этого больше нет. Настрой, соревновательный дух, всего этого больше нет», – заявил 32-летний Казинс.

В прошлом сезоне Казинс провел 31 матч за « », набирая 8,9 очка и 5,5 подбора в среднем за игру.

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