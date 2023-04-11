Демаркус Казинс: «На данный момент я третий среди лучших центровых НБА»

Теги Денвер НБА Демаркус Казинс Баскетбол

Четырехкратный участник Матча звезд Демаркус Казинс дал понять, что не сомневается в своих способностях, несмотря на то, что так и не получил приглашение от клубов НБА в этом сезоне.

«На данный момент я третий среди лучших центровых НБА.

Почему я не в команде? Не знаю, игра стала другой. Энергия стала совсем другой.

Ушла основа. Соревновательного духа больше нет, совсем. Желание сделать парня, который стоит перед тобой – этого больше нет. Настрой, соревновательный дух, всего этого больше нет», – заявил 32-летний Казинс.

В прошлом сезоне Казинс провел 31 матч за «Денвер», набирая 8,9 очка и 5,5 подбора в среднем за игру.

Йокич – MVP, Брук Лопес – мистер-замок, Гарлэнд – худший клатчер, а Диллон Брукс – худший в атаке. Выбираем самых-самых в НБА

10 самых ярких игроков российской молодежки

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jabbar
Да лучший, ты лучший... полотенце подержи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Среди свободных агентов, добавил Казинс
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Klna Jislime
Фляга засвистела чет у старичков, сначала у Дейм-тайма, теперь у Каза

Жаль челика зрелищный центр был, понимаю что ему обидно, но для чего это говорить?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ болельщег
После Перкинса и Мозгова
И Веселы
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jason82
В зал славы вместе с Скалабрини!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ierdnA
Может ему к Дончичу? Сделать из Маверикс самую медленную команду)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
болельщег
После Перкинса и Мозгова
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zakir Zakir
третий из тех кто не подписан)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ballboy13
Бесспорно.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий