Демаркус Казинс: «Хотелось бы получить честный ответ, почему меня не берут в НБА»

Теги Денвер Милуоки НБА Демаркус Казинс Баскетбол

Четырехкратный участник Матча звезд Демаркус Казинс признался, что ему хотелось бы знать, почему клубы НБА не дают ему новый шанс.

В минувшем сезоне 32-летний Казинс отыграл в сумме 48 матчей за «Милуоки» и «Денвер».

«Честно говоря, для меня это самая проблемная вещь. Мне так и не ответили, не дали честный ответ. При этом я в первую очередь смотрю на себя самого, думаю о том, что можно сделать, чтобы стать лучше.

Я связывался с бывшими командами. Мне так ничего и не объяснили. Хотелось бы получить честный ответ, почему меня не берут в НБА», – сказал Демаркус.

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8 комментариев

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DonaldBrashear 2.0
1. Потому что 0 в защите.
2. В любой момент может получить технарь на ровном месте и подвести команду.
3. То, что он может дать команде в атаке может дать менее проблемный игрок с нормальным характером.

Минусов от его нахождения в команде больше, чем плюсов.

Не понимаю, что до Казинса никак не дойдет, тут же все очевидно.

Тот же Ховард в своем возрасте и то полезнее играет, а даже ему места не нашлось в НБА.
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Maturmalai
Ответ Archer_Great
Да, извечная проблема "вам отказано без объяснения причин") Имхо, Казинс имеет право знать, что не так, потому что как минимум за это всё время, будь у него нужная информация, он бы мог что-то исправить. Попытаться хотя бы. С одной стороны - клубы ну просто забили на игрока и всё, а он сам не смог найти альтернативы как Ховард. С другой - а чем занимается агент игрока? Он должен стучаться во все двери, чтобы найти хоть малейший шанс. Но он (или вернее агентство), видимо, тоже забил на игрока. Без объяснения причин.
Все эти причины знают, кроме него самого.
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Maturmalai
Потому что ты всех уже затрахал.
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elMORRO
Старый бесполезный травмат с плохим характером, зачем комуто брать его даже на бенч? Чтобы что? Это китай как и кемба уокер, абсолютно бесполезные игроки, нет смысла их брать, когда на каждом углу там бегунки молодые, которых можно развивать, которые будут выполнять свою работу и не портить зимию
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Archer_Great
Ответ Nikita Dorodenko
Классика. Подавляющее большинство людей избегает прямого отказа кому-либо и предпочитает съехать, отмалчиваться или просто пропасть с концами. Начиная от рекрутеров и заканчивая ген менеджерами клубов НБА.
Да, извечная проблема "вам отказано без объяснения причин")
Имхо, Казинс имеет право знать, что не так, потому что как минимум за это всё время, будь у него нужная информация, он бы мог что-то исправить. Попытаться хотя бы. С одной стороны - клубы ну просто забили на игрока и всё, а он сам не смог найти альтернативы как Ховард. С другой - а чем занимается агент игрока? Он должен стучаться во все двери, чтобы найти хоть малейший шанс. Но он (или вернее агентство), видимо, тоже забил на игрока. Без объяснения причин.
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quznez
чем лига намазана? ехай в европы, покажи класс, вернить на скамейку в контендер, возьми под конец карьеры ачивку.
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Nikita Dorodenko
Классика. Подавляющее большинство людей избегает прямого отказа кому-либо и предпочитает съехать, отмалчиваться или просто пропасть с концами. Начиная от рекрутеров и заканчивая ген менеджерами клубов НБА.
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xamer 9
Боб Майерс же в конце прошлого года дал ответ и Казинсу и общественности. Поведение - главная проблема. В любой момент может вспылить, удалиться. Он конечно же сильнее многих ролевиков на его позиции, несмотря на травмы, но если бы поработал над собой - может еще пару сезонов поиграл бы.
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