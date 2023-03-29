Демаркус Казинс: «Хотелось бы получить честный ответ, почему меня не берут в НБА»
Четырехкратный участник Матча звезд Демаркус Казинс признался, что ему хотелось бы знать, почему клубы НБА не дают ему новый шанс.
В минувшем сезоне 32-летний Казинс отыграл в сумме 48 матчей за «Милуоки» и «Денвер».
«Честно говоря, для меня это самая проблемная вещь. Мне так и не ответили, не дали честный ответ. При этом я в первую очередь смотрю на себя самого, думаю о том, что можно сделать, чтобы стать лучше.
Я связывался с бывшими командами. Мне так ничего и не объяснили. Хотелось бы получить честный ответ, почему меня не берут в НБА», – сказал Демаркус.
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2. В любой момент может получить технарь на ровном месте и подвести команду.
3. То, что он может дать команде в атаке может дать менее проблемный игрок с нормальным характером.
Минусов от его нахождения в команде больше, чем плюсов.
Не понимаю, что до Казинса никак не дойдет, тут же все очевидно.
Тот же Ховард в своем возрасте и то полезнее играет, а даже ему места не нашлось в НБА.
Имхо, Казинс имеет право знать, что не так, потому что как минимум за это всё время, будь у него нужная информация, он бы мог что-то исправить. Попытаться хотя бы. С одной стороны - клубы ну просто забили на игрока и всё, а он сам не смог найти альтернативы как Ховард. С другой - а чем занимается агент игрока? Он должен стучаться во все двери, чтобы найти хоть малейший шанс. Но он (или вернее агентство), видимо, тоже забил на игрока. Без объяснения причин.