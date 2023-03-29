Четырехкратный участник Матча звезд признался, что ему хотелось бы знать, почему клубы НБА не дают ему новый шанс.

В минувшем сезоне 32-летний Казинс отыграл в сумме 48 матчей за « » и « ».

«Честно говоря, для меня это самая проблемная вещь. Мне так и не ответили, не дали честный ответ. При этом я в первую очередь смотрю на себя самого, думаю о том, что можно сделать, чтобы стать лучше.

Я связывался с бывшими командами. Мне так ничего и не объяснили. Хотелось бы получить честный ответ, почему меня не берут в НБА», – сказал Демаркус.

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