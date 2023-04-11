Эксперт Джон Холлинджер сравнил Бронни Джеймса с Гэри Харрисом

Теги Леброн Джеймс Орландо НБА драфт НБА Университет Южная Калифорния Гэри Харрис Бронни Джеймс Баскетбол

Драфт-эксперт Джон Холлинджер поделился впечатлениями от наблюдения за Бронни Джеймсом и нашел ему аналог в НБА в виде игрока «Орландо» Гэри Харриса.

«Наблюдая за ним на тренировках всю неделю, я пришел к выводу, что у Джеймса есть все основания полагать, что в 2024 году он будет выбран после единственного сезона в университете. У него отличные атлетические данные, потрясающие прыжковые способности, у него неплохой бросок в прыжке с хорошо отработанной постановкой ног, и он знает, как играть. На данный момент он не представляет большой угрозы в качестве игрока с мячом, ему немного не хватает роста для атакующего защитника. Он очень напоминает мне Гэри Харриса, мне кажется, его карьерный путь может развиваться по схожей траектории в качестве атакующего защитника формата 3-and-D. Джеймс еще не выбрал университет, но слухи о команде Южной Калифорнии распространились по всему лагерю Hoop Summit», – написал Холлинджер.

Бронни Джеймс, сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, на прошлой неделе принял участие в ежегодном баскетбольном лагере Nike Hoop Summit в Портленде.

18-летний защитник помог сборной США одержать победу над сборной мира (90:84). Джеймс набрал 11 очков, сделал 4 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот.

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1 комментарий

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morgan23
Гэри Харрис - это еще в лучшем случае
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