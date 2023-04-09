11 очков Бронни Джеймса помогли сборной США обыграть сборную мира на Nike Hoop Summit 2023

, сын суперзвезды «Лейкерс» , в субботу принял участие в ежегодном баскетбольном лагере Nike Hoop Summit в Портленде.

18-летний защитник помог сборной США одержать победу над сборной мира (90:84). Джеймс набрал 11 очков, сделал 4 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот.

На матче присутствовало много нынешних и бывших звезд , в том числе Леброн Джеймс, («Голден Стэйт»), и Предраг Стоякович, чей сын Андрей набрал 12 очков за сборную мира.

Самым результативными игроками встречи стали Маккензи Мгбако (22 очка, 8 подборов) и Майкл Нвоко (17 очков, 8 подборов), выступавшие за сборную мира.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?