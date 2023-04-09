11 очков Бронни Джеймса помогли сборной США обыграть сборную мира на Nike Hoop Summit 2023

Теги Леброн Джеймс Предраг Стоякович Крис Бош НБА видео Дрэймонд Грин Бронни Джеймс Баскетбол

Бронни Джеймс, сын суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса, в субботу принял участие в ежегодном баскетбольном лагере Nike Hoop Summit в Портленде.

18-летний защитник помог сборной США одержать победу над сборной мира (90:84). Джеймс набрал 11 очков, сделал 4 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот.

На матче присутствовало много нынешних и бывших звезд НБА, в том числе Леброн Джеймс, Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Крис Бош и Предраг Стоякович, чей сын Андрей набрал 12 очков за сборную мира.

Самым результативными игроками встречи стали Маккензи Мгбако (22 очка, 8  подборов) и Майкл Нвоко (17 очков, 8 подборов), выступавшие за сборную мира.

Леброн готов пожертвовать концовкой карьеры ради сыновей. Откуда эта одержимость и что делать «Лейкерс»?

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5 комментариев

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Евгений Денисов
если по хайлайтам судить, то Брони пока с натяжкой топ-проспект на фоне другой школоты)
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Sweetener
Че это сын Стояковича за Грецию решил выступать?
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Илья Петров
Бронни Джеймс обыграл сборную мира со счтетом 11-84.
+4
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TurboMen
Ответ Timur Nabiev
А очки других игроков не помогли?
у остальных мусорная стата
+4
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Timur Nabiev
А очки других игроков не помогли?
+9
0
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