Бронни Джеймс о своих сильных качествах: «Могу защищаться на высоком уровне. Умный игрок, умею принимать верные решения»

, сын суперзвезды « » , в субботу принял участие в ежегодном баскетбольном лагере Nike Hoop Summit в Портленде.

18-летний защитник помог сборной США одержать победу над сборной мира (90:84). Джеймс набрал 11 очков, сделал 4 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот.

Бронни поделился наставлением от отца в перерыве встречи: «По сути, он сказал, что нужно продолжать играть в cвою игру, потому что знает, на что я способен. Просто хочет видеть это во мне, видеть лучшее».

Баскетболист продолжил о том, что он смог показать скаутам, посетившим матч: «Что я могу защищаться на высоком уровне. Что я умный игрок, умею принимать верные решения. Не очень голоден до мяча, могу его отдать. Просто что я хороший баскетболист и товарищ по команде».

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